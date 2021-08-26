Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmutbey Taşocağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıktan hızla hızla geçen Ömer A. idaresindeki 34 BCG 502 plakalı otomobil, o sırada sola dönüş yapan 34 TC 0824 plakalı otomobile yandan çarparak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki duvara çarptı. Otomobil duvarda dik şekilde dururken, otomobil sürücüsü Ömer A. ve yolcu Samet K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Bağcılar'da kaza yapan otomobil duvarda dik durdu
Ahmet Cemil YEŞİLMEN/ İSTANBUL,(DHA) | 26 Ağustos 2021 Perşembe - 23:53 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 23:53