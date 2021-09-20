Bağcılar'da binanın 3. katında yangın! 'Kapıların zillerine bastık'

İstanbul Bağcılar'da dört katlı binanın üçüncü katı henüz bilinmeyen nedenle yandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yanan daire kullanılamaz hale geldi.

Bağcılar Çınar Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan dört katlı binanın üçüncü katında saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Alevlerin tüm daireyi kaplamasıyla beraber olay yerine bir çok itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına merdiven aracıyla müdahale etti.

Yangın başladığında içeride bulunan bir kişinin dışarı çıktığı öğrenildi. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında dairede hasar meydana gelerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. Öte yandan yangın çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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