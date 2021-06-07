Bağ-Kur borç yapılandırma şartları ne? Bağ-Kur borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak? Bağ-Kur prim borcu olana müjde!

Milyonları ilgilendiriyor. Bağ-Kur'lulara müjde! Emeklilik fırsatı geldi. Yeni yapılandırma yasası ile prim borcunu ödeyen Bağ-Kur’lu vatandaşlar ihyalarını gerçekleştirip emekli olabilecek. Yapılandırma paketinden prim borcu olan ya da geçmişte sigorta süresini donduran Bağ-Kur'lular yararlanabilecek. Peki, Bağ-Kur borç yapılandırma şartları ne? Bağ-Kur borç yapılandırma başvurusu ne zaman? Bağ-Kur'lular yapılandırmayı nasıl yapacak? Bağ-Kur prim borcu ödemeleri ile ilgili tüm detaylar...

Bağ-Kur'lulara müjde... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırma paketinden Bağ-Kur'lulara yeni müjde geldi. Yeni yapılandırma paketinden prim borcunu ödeyen Bağ-Kur'lular ihyalarını gerçekleştirip emekli olabilecek. Bağ-Kur'luları sevindiren gelişme ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Bağ-Kur borç yapılandırma şartları ne? Bağ-Kur borç yapılandırma başvurusu ne zaman? Bağ-Kur'lular yapılandırmayı nasıl yapacak? Bağ-Kur prim borcu ödemeleri ile ilgili tüm detaylar...

Milyonlarca kişinin devlete olan vergi ceza ve prim borçlarını kapsamına alan yapılandırma sadece borçluları değil Bağ-Kur'luları da sevindirdi. Yapılandırma paketinden prim borcu olan ya da geçmişte sigorta süresini donduran Bağ-Kur'lulara da yeni müjde çıktı.

TBMM'den geçerek yasalaşan yapılandırma birçok vatandaşın borcundan kurtulmasını sağlayacak. Milyonlarca vatandaşın devlete olan vergi ceza ve prim borçları kapsama alındı.

HANGİ PRİM BORÇLARI YAPILANDIRILACAK?

Ana para üzerindeki ceza ve faizler silinecek küçük bir enflasyon farkı eklenecek. Peşin ödeyenler bu farkın yüzde 90'ından da kurtulacak. Taksitler ise 18 aya kadar çıkacak.

30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulması, 31 Ekim'e kadar ilk taksitin yatırılması gerekiyor. Borçların gecikme faizleri silinip, bunun yerine Yİ-ÜFE farkı eklenecek.

İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Taksitin seçilmesi durumunda, ana para ve Yİ-ÜFE tutarıyla hesaplanan borç ile belirlenen katsayılar çarpılacak.

İki ayda bir ödeme olacağından 36 ay vade yapılabilecek.

BAĞKUR'LULAR NASIL YARARLANACAK?

Yapılandırma sadece borçluları değil Bağ-Kur'luları da sevindirdi. Prim borcu olan ya da geçmişte sigorta süresini donduranlar, önemli imkanlara kavuştu.

BAĞKUR'LU BAŞVURURSA PRİM BORCU SİLİNECEK

30 Nisan itibariyle prim borcu bulunan Bağ-Kur'luların borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde; 30 Nisan'dan önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecek.

Bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve kurum alacakları arasında yer almayacak. Daha sonra istenirse bu süreler canlandırılabilecek.

DORDURULMUŞ BAĞKUR SÜRESİ CANLANDIRILABİLİR Mİ?

Bağ-Kur'lular geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan sigortalılık sürelerini daha düşük ödemeyle canlandırabilecek.

BAĞKUR BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN?

Bunun için yasanın Resmi Gazete 'de yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren 4 ay içinde SGK 'ya başvurulabilecek. İhya için borcun tamamının ilk taksit ödeme döneminde yani 31 Ekim'e kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor.

AVANTAJLARI NELER?

Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

HEM TEŞVİKLERDEN HEM DE İNDİRİMDEN YARARLANACAK!

Bu kişiler hakkında icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecek. Borcunu yapılandıranlar, primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de yararlanabilecek.

BAĞKUR'LU İHYA EDERSE EMEKLİ OLABİLECEK!

Borcunu yapılandırarak ya da primlerini ihya ederek emekli olacak kişiler, ödemelerin tamamlanmasının ardından aylığa kavuşabiliyor.

Prim borcu nedeniyle emekli olamayan ancak bu sürelere ihtiyacı olmayanlar da borç silip hizmet süresi durdurulunca aylık bağlatabilecek.