İl Jandarma Komutanlığı ve Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Payamlı Mahallesi Küçükkaya Caddesi'nde E.Ş.'nin kendisine ait bağ evini kumar oynatmak için M.Ç.'ye kiraladığı bilgisini aldı. İhbar üzerine jandarma ekiplerince bağ evine baskın yapıldı. Baskında 32 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ekiplerce kumar oynadığı tespit edilen 32 kişiye 41 bin 106 TL idari para cezası kesilirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere de el konuldu. Öte yandan, bağ evi mühürlenirken M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
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- Bağ evinde basıldılar! 32 kişi birden bu halde yakalandı
Bağ evinde basıldılar! 32 kişi birden bu halde yakalandı
Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) | 07 Ağustos 2021 Cumartesi - 21:33 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 21:33