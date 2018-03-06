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Bafilun Dağı'ndaki terör kampı görüntülendi

AA |  06 Mart 2018 Salı - 11:29 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 11:49

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip Bafilun Dağı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı alan ile 10 metre derinliğe kazılmış, çok sayıda odası bulunan sığınak AA ekibince görüntülendi. Komandolar tarafından aranan ve labirenti andıran yer altı sığınağında çok sayıda yaşam malzemesi bulundu. Savaş uçakları ve top atışlarıyla yerle bir edilen terör kampındaki beton kuleler, barınma alanları, siperler ve tüneller dikkati çekti


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından  yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan stratejik  öneme sahip Bafilun Dağı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın eğitim kampı olarak  kullandığı alan ile yer altı sığınağı, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi. 
 
TSK'nin 20 Ocak'ta hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak  amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de, YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını  etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden  kurtarmak üzere Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle başlattığı harekat  başarıyla sürüyor.
 
 
Harekat kapsamında 4 Mart'ta teröristlerden temizlenen Bafilun Dağı'nda YPG/PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı alanı AA ekibi görüntüledi.
 
Teröristlerin Kilis'in karşısındaki Burseya ve Darmık dağlarının  paralelindeki hakim tepeye savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla  tüneller, beton kuleler, siperler ve barınma alanları inşa ettikleri bölgeyi  eğitim kampı olarak kullandıkları ortaya çıktı.
 
Labirenti andıran yer altı sığınağı inşa etmişler
 
Mehmetçik, harekat kapsamında savaş uçakları ve top atışlarıyla yerle  bir edilen terör kampına 100 metre mesafede, tepenin batı yamacındaki ormanlık  alanda 10 metre derinliğe kazılmış çok sayıda odası bulunan yer altı sığınağı  tespit etti.
 
Komandolar tarafından aranan ve labirenti andıran yer altı sığınağında  çok sayıda yaşam malzemesi ile buranın yapımında kullanılan gereçler bulundu.
 
Yan uzantılarıyla yaklaşık 400 metre uzunluğa sahip sığınağa elektrik  hattı döşendiğinin tespit edildiğini belirten güvenlik kaynakları, özellikle hava  bombardımanı ve top atışları yapıldığı sırada teröristlerin burada gizlendiğini  söyledi.
 
YPG/PKK'lı teröristlerin Bafilun Dağı'nda çok sayıda uzun siper  oluşturduğuna işaret eden güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarının bu kampı uzun  süredir kullandığını belirtti.
 
Güvenlik kaynakları, bölgenin ele geçirilmesinin birliklerin  ilerleyişini hızlandıracağını vurguladı.
 
 
 

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