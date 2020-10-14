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BAE'ye ait uçak ilk kez İsrail hava sahasını kullandı

AA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 23:25 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 23:25

İsrail Ulaştırma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Etihad Hava Yolu şirketine ait bir uçağın ilk kez İsrail hava sahasını kullandığını açıkladı.


İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Twitter hesabından yaptığı  açıklamada, "İsrail göklerinde tarihi olay: Etihad şirketine ait uçağın  Milano'dan Abu Dabi'ye uçuşu, (İsrail) Ulaştırma Bakanlığına bağlı havacılık  otoritesiyle koordineli olarak ilk kez şu dakikalarda gerçekleşiyor." ifadelerini  kullandı.
 
Regev, bu olayı, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasının  meyvelerinden biri olarak değerlendirdi.
 
İsrailli Bakan ayrıca Tel Aviv, Abu Dabi ve Dubai arasında İsrail  vatandaşları için "ekonomik yeni bir döneme ve bölgesel refaha yol açacak  doğrudan uçuşların başlamasını öngören anlaşmaları desteklediklerini" ifade etti.
 
İsrail medyasına yer alan haberlere göre, İsrail ile BAE arasında  doğrudan ticari havacılık hattının 2021'in ilk aylarında başlatılması  bekleniyor.
 
BAE'den önceki gün de Hayfa Limanı'na ilk kargo gemisi ulaşmıştı.
 
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in  İsrail'le "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını  duyurmuştu.
 
Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve  Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar  imzalanmıştı.
 

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İsrail Birleşik Arap Emirlikleri Hava Yolu
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