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BAE Veliaht Prensi'nin danışmanı Muhammed Dahlan hakkında "kırmızı bülten" talebi

AA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 15:42 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 15:42

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın danışmanı Muhammed Dahlan hakkında "kırmızı bülten" talebinde bulundu.


AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BAE adına casusluk yaptıkları  iddiasıyla 19 Nisan 2019 İstanbul'da gözaltına alınan Samir Semih Şaban ve Yusuf  Hasan'ın, Muhammed Dahlan tarafından Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve  Türkiye'de yaşayan Filistinli kanaat önderleri hakkında bilgi toplamak için  görevlendirildikleri, "gizli tanık" ifadeleriyle belirlendi.
 
Gizli tanık "Poyraz"ın, Samir Semih Şaban ve Yusuf Hasan'ın Dahlan ile  irtibatlı olduklarına yönelik ifadeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca  yürütülen soruşturma dosyasına girdi.
 
"Poyraz", şüphelilerden Şaban'ın kendisiyle görüştüğünü, bu görüşmede  Türkiye'de ikamet eden Filistinli ve Mısırlı bazı kişiler hakkında bilgi  istediğini anlattı.
 
Yusuf Hasan, cezaevinde intihar ederken Samir Semih Şaban, Dahlan  hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed  bin Zayid Al Nahyan'ın danışmanı Muhammed Dahlan hakkında "kırmızı bülten"  talebinde bulundu.
 
Kırmızı bülten nedir
"Kırmızı bülten", bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü,  şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde  yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliğince çıkartılan, aranan şahısların  açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu  yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak  izi fişlerini içeren bültene verilen ad.
 
Uygulamada kırmızı bültene istinaden aranan şahsın ülkesinde  bulunduğunu tespit eden devlet, gerekli gördüğü takdirde şahsın geçici olarak  tutuklanmasını sağladıktan sonra arayan devleti durumdan haberdar ederek geri  verme talepnamesinin iletilmesini istemekte; bunun üzerine, arayan devlet  tarafından şahsın bulunduğu devlete geri verme talepnamesi gönderilmekte.
 
Dahlan, Terör Arananlar Kırmızı Liste'de
Hakkında yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan'ın, Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini finanse ettiği öne  sürülüyor.
 
"Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek", "devletin  güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla  açıklamak", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri  casusluk amacıyla temin etmek", "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına  ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "uluslararası casusluk  yapma" suçlarından aranan Muhammed Dahlan, Terör Arananlar Kırmızı Liste'de yer  alıyor.
 
 

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