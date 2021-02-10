BAE'nin Umut sondası Mars’ın yörüngesine yerleşti!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk Mars görevi kapsamında uzaya gönderdiği Umut sondası 7 ayın ardından Mars’ın yörüngesine başarılı şekilde yerleşti. Dubai'de Mars görevini kutlamak için gökyüzüne Mars'a ait iki Ay'ın görüntüsünü yansıtıldı.

Birçok ülkenin uzay ajansı Kızıl Gezegen olarak bilinen Mars ’a yönelik araştırmalarına ve çalışmalarına devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk Mars görevi kapsamında uzaya gönderdiği Umut sondası 494 milyon kilometrelik yolu 7 ayın ardından tamamlayarak, Mars’ın yörüngesine başarılı şekilde yerleşti. Ülkenin ilk Mars görevinin başarıya ulaşması sonrası ilginç bir kutlama yöntemi seçildi.

Ülkenin Mars görevini kutlamak için gökyüzüne Mars'a ait iki Ay'ın görüntüsünü yansıtıldı. BAE Medya Ofisi, Dubai semalarına gezegenin iki uydusunun görüntüsünü yansıttı.

Bu kutlamadan haberi olmayanlar bir süreliğine şaşkınlık yaşadı. NTV 'nin haberine göre, Kızıl Gezegen'in Phobos ve Deimos uydularının görüntüsünün uzun mesafelerden görülebilmesi için 100 metrelik vinçlerle 40 metrelik büyük bir perde kullanıldı.

MARS’A ULAŞAN 5’İNCİ UZAY AJANSI OLDU

Umut’un başarılı şekilde Mars’a ulaşmasının ardından BAE’nin uzay ajansı Kızıl Gezegen’e ulaşan 5’inci uzay ajansı oldu.

Mars programı ile BAE, bilimsel ve teknolojik yeteneklerini geliştirmeyi ve petrole olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

BAE Uzay Ajansı'nın 2117'ye kadar Mars’a yerleşim kurma planı da bulunuyor. BAE’nin Mars programı yaklaşık 200 milyon dolara mal oldu.