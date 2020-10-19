BAE'li bakandan genç kadına iğrenç istismar!

Dünya medyası son günlerde yeni bir taciz ve tecavüz iddiasıyla çalkalanıyor. Bu kez iddia Birleşik Arap Emirlikleri Hoşgörü Bakanı Şeyh Nahyan bin Mübarek al Nahyan hakkında... İddianın sahibi ise 32 yaşındaki organizatör Caitlin McNamara. İngiliz The Sunday Times’ın haberine göre Abu Dabi Hay Edebiyat Festivali’nin organizatörü McNamara 14 Şubat günü Nahyan’ın özel adasındaki lüks villaya çağrıldı.

‘AMACI O AN ANLADIM’

Festivalin açılış hazırlıklarını görüşmek üzere adaya gittiğini düşünen McNamara bir tuhaflık hissetti ve festival başkanı Peter Florence’a canlı konum gönderdi. Villaya gittiğini ve Nahyan ile sohbet etmeye başladıklarını anlatan McNamara daha sonra Bakan’ın kendisine dokunmaya başladığını ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. McNamara o anları “Yanımdaki kanepede oturuyordu, koluma ve ayaklarıma dokunmaya başladı. Ben uzak durmaya çalışıyordum o ise devam ediyordu. Ancak daha sonra neden o adaya ve villaya çağırıldığımı anladım. Kendimi çok saf hissettim. O anlar tüyler ürperticiydi” diyerek anlattı.

‘KAÇIP TAKSİYE BİNDİM’

“Korkmuştum. Bu adamın gücünü ve etkisini bilecek kadar BAE’de zaman geçirmiştim” diyen McNamara, 69 yaşındaki Şeyh Nahyan’ın villasından koşarak kaçtığını, bir taksiye binerek oradan kurtulabildiğini söyledi. McNamara iddialarını kanıtlamak için de festival başkanı Peter Florence ile yazışmalarını The Sunday Times ile paylaştı. Bu sırada Bakan McNamara’yı aramaya devam etti. Telefon kayıtları, olaydan sonraki gün Nahyan’ın 14 kez aradığını ve 16 Şubat Pazar günü de mesaj gönderdiğini ortaya koydu. İngiliz konsolosluğuna olan biteni anlatan McNamara, yetkililerin kendisine ülkeyi terk etmesi gerektiği, polise şikâyette bulunmaması aksi takdirde gözaltına alınabileceği yönünde uyarılarda bulunduğunu iddia etti.

TRAVMA YAŞADI

Gazetenin ulaştığı tıbbi raporda, McNamara’nın, olayın ardından travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşadığı, geceleri tekrarlanan panik ataklar geçirdiği ve uyumakta zorlandığı ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Öte yandan McNamara, festival komitesini de kendisine destek olmamakla suçladı.

SORULAR YANITSIZ