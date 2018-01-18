BAE Katar'ı BM'ye şikayet etti

BAE, iki sivil uçağının Katar tarafından taciz edildiğine ilişkin BM, Arap Birliği ve KİK yetkililerini bilgilendirdi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi yönetimi, "Katar'ın savaş uçaklarıyla BAE'ye ait iki sivil uçağı taciz ederek sivillerin hayatını tehlikeye attığına" dair BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile BM Genel Kurulu başkanlarının yanı sıra Arap Birliği ve KİK genel sekreterlerine brifing notu gönderdi.

Brifingde, gerekli tüm izin ve ruhsatları haiz, Manama rotasındaki BAE'ye ait iki uçağın, Katar askeri uçakları tarafından taciz edildiği kaydedildi.

BAE'nin "pervasız ve sorumsuzca" şeklinde nitelendirdiği bu durumun, "gerekçesiz bir çıkış olduğu, yürürlükteki kanunları ihlal ederek sivil uçuşların güvenliğini tehdit ettiği ve bölgenin uluslararası barış ve güvenliğinin tehlikeye attığı" ifade edildi.

BAE, geçen pazartesi, Bahreyn radarlarının, rotası başkent Manama'ya doğru iki sivil BAE uçağının Katar askeri uçakları tarafından taciz edildiğini belirlediğini iddia etmişti.