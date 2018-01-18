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BAE Katar'ı BM'ye şikayet etti

18 Ocak 2018 Perşembe - 18:01 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 18:01

BAE, iki sivil uçağının Katar tarafından taciz edildiğine ilişkin BM, Arap Birliği ve KİK yetkililerini bilgilendirdi.


Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), iki sivil  uçağının Katar tarafından taciz edildiğine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM), Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) bilgi verdiği bildirildi. 
 
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi yönetimi, "Katar'ın  savaş uçaklarıyla BAE'ye ait iki sivil uçağı taciz ederek sivillerin hayatını  tehlikeye attığına" dair BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile BM Genel Kurulu  başkanlarının yanı sıra Arap Birliği ve KİK genel sekreterlerine brifing notu  gönderdi.
 
Brifingde, gerekli tüm izin ve ruhsatları haiz, Manama rotasındaki  BAE'ye ait iki uçağın, Katar askeri uçakları tarafından taciz edildiği  kaydedildi.
 
BAE'nin "pervasız ve sorumsuzca" şeklinde nitelendirdiği bu durumun,  "gerekçesiz bir çıkış olduğu, yürürlükteki kanunları ihlal ederek sivil uçuşların  güvenliğini tehdit ettiği ve bölgenin uluslararası barış ve güvenliğinin  tehlikeye attığı" ifade edildi.
 
BAE, geçen pazartesi, Bahreyn radarlarının, rotası başkent Manama'ya  doğru iki sivil BAE uçağının Katar askeri uçakları tarafından taciz edildiğini  belirlediğini iddia etmişti.
 
Katar ise bu iddiayı yalanlamış ve BAE'ye ait askeri uçakların 3 kez  hava sahasını ihlal ettiğini belirtmişti. Katar, bu ihlaller kapsamında BM Genel  Sekreteri ve BMGK'ye şikâyette bulunmuştu.

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