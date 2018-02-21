BAE, Katar’da darbe peşinde

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar’a yönelik yeni darbe planları üretmeye devam ediyor. Son olarak Katar’da yönetimde bulunan Emir Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani’ye muhalif isimlerden Şeyh Sultan bin Suhaim Al Sani, Abu Dabi’de üst düzey kabul gördü. Şeyh Sultan bin Suhaim daha önce “Katar’ın dış politikasının gözden geçirilmesi” çağrısında bulunarak, Doha’ya karşı ambargocu ülkelerin safında olduğunu belirtmişti. Şeyh Sultan bin Suhaim, Abu Dabi’de BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed tarafından “ikinci evine hoşgeldin” sözleriyle karşılandı ve Al Bahr sarayında ağırlandı. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed’in resmi twitter hesabından paylaşılan mesajda, “Şeyh Muhammed bin Raşid ve Şeyh Muhammed bin Zayed, Sultan bin Suhaim Al Sani’yi kabul etti ve ‘İkinci evine hoşgeldin’ dileklerini iletti” ifadeleri kullanıldı. Şeyh Sultan ve beraberindekiler, başkent Abu Dabi’de bulunan Al Bahr Sarayı’nda BAE kraliyet ailesinin tüm üst düzey mensuplarıyla da bir araya geldi. Şeyh Sultan’ın BAE Kraliyet ailesi ile birlikte görüntü vermesi “ihanetin fotoğrafı” olarak değerlendirildi.

ŞEYH ABDULLAH ALIKONMUŞTU

Katar’a darbe planladığı haberleri daha önce de medyaya yansıyan Şeyh Sultan’ın, Abu Dabi yönetimi ile kurduğu yakın ilişkiler, “BAE hala aynı plan peşinde mi?” sorusunu akıllara getirdi. Şeyh Sultan’ın Abu Dabi ziyaretinin ne kadar süreceği ile ilgili bir bilgi paylaşılmaması dikkat çekti. Ocak ayında, Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayed tarafından misafir edilen Katar kraliyet ailesinin bir diğer muhalif üyesi Şeyh Abdullah bin Ali'nin, daha sonra BAE’de alıkonulduğu bildirilmişti. Bir video kaydı yayınlayan Şeyh Abdullah, “Şu anda Abu Dabi’de bulunuyorum, Abu Dabi Veliahtı’nın misafiri idim. Şu anda alıkonulmuş durumdayım, bana çıkmamamı söylediler” ifadelerini kullanmıştı. Şeyh Abdullah daha sonra BAE’den çıkarak Kuveyt’e sığınmıştı.