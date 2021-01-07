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BAE duyurdu! Bir hafta içerisinde başlıyor

07 Ocak 2021 Perşembe - 12:20 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 12:41

BAE, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.


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BAE Katar ula
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