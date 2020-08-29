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BAE'den YPG/PKK'ya istihbarat desteği! Çok sayıda ajan...

AA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 12:18 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 12:20

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) terör örgütü YPG/PKK'ya istihbarat teknikleri konusunda eğitimler vermek üzere Suriye'ye çok sayıda ajan gönderdiği ortaya çıktı.


AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 2017'de YPG/PKK ile gizli  görüşmeler yapmaya başlayan BAE, sonraki yıldan itibaren örgüt işgalindeki  bölgelere istihbarat görevlilerini gönderdi.
 
Bu dönemde belirlenen noktalara intikal eden BAE'li istihbarat  yetkilileri, YPG/PKK'lı teröristlere espiyonaj, kontra-espiyonaj, sabotaj,  suikast eylemleri, sinyal istihbaratı, bilgi güvenliği ve iletişim ağları  konusunda eğitim verdi.
 
Söz konusu faaliyetler, Kamışlı, Haseke ve Deyrizor'da düzenlendi. 
 
Örgüte istihbari faaliyetlerde bulunmak üzere teknik ekipman da  sağlayan BAE, YPG/PKK ile doğrudan iletişime geçtiği gizli bir haberleşme ağı  kurdu.
 
Suikastler düzenlediler
AA muhabiri, belirli aralıklarla Suriye'ye giderek örgüte istihbari  destek veren BAE'li ajanlardan bazılarının kod isimlerine ulaştı.
 
Abdullatif Abdulkadir Hamruş kod adlı ajan, Kamışlı'da YPG/PKK'da  bilgi güvenliği ve sinyal istihbaratı alanında 1 yıl boyunca hem çalıştı hem de  eğitim verdi.
 
BAE'nin diğer bir ajanı Muhammed Abdulkadir el-Şehhi ise örgüt adına  Suriye'de suikastler düzenledi.
 
Ahmed Raşid Muhammed de, örgüte kriptoloji ve iletişim ağları  konusunda eğitimler verdi.
 

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BAE Birleşik Arap Emirlikleri PKK
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