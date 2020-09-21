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BAE'den ABD'ye dikkat çeken İncirlik Üssü teklifi

21 Eylül 2020 Pazartesi - 16:27 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 16:27

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliahtı Prensi Muhammed Bin Zayed'in, Adana'daki İncirlik Üssü'nde konuşlu ABD varlığının BAE'ye taşınması için Pentagon ile görüşmeler yaptığı belirtildi.


Doğu Akdeniz, Suriye, terör örgütü PKK ve Libya meseleleri başta olmak üzere her alanda  Türkiye'ye karşı düşmanca tavırlar sergileyen Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yeni bir hamle geldi.
 
ZAYED, İNCİRLİK TEKLİFİ İLE ABD'YE DAHA FAZLA YAKINLAŞMAK İSTİYOR
BAE merkezli The New Khaleej haber sitesinde yer alan habere göre Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed; İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşması, Libya ve Doğu Akdeniz'deki bazı gelişmeler sonrası, İncirlik'teki ABD varlığını ülkesine taşıma teklifini Pentagon'a sunduğunu yazdı. Habere göre; Bin Zayed'in asıl amacının ABD ile olan ilişkilerini daha da güçlendirmek olduğu aktarıldı.
 
ABD'Lİ SENATÖR: İNCİRLİĞE ALTERNATİF ARIYORUZ
Geçtiğimiz günlerde Washington Examiner'a konuşan Wisconsin Senatörü Ron Johnson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "rahatsız edici" dış politikası sebebiyle ABD'nin İncirlik'teki askerlerini bir Yunan adasına taşımayı düşündüğünü belirtmişti.
 
NATO için hayati konumda olan İncirlik Üssü'nde ABD'ye ait onlarca nükleer savaş başlığı olduğu düşünülüyor. (Haber7)
 

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BAE ABD İncirlik Veliahtı Prensi Muhammed Bin Zayed Birleşik Arap Emirlikleri
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