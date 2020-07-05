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BAE'de kabine revizyonu Başbakan tarafından onaylandı

AA |  05 Temmuz 2020 Pazar - 0:10 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 0:10

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, kabinede yapılacak revizyonu onayladığını, pazar günü yeni hükümetin açıklanacağını duyurdu.


Al Maktum, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "13 Mayıs'ta  kabinede revizyona gitme niyetimiz olduğunu açıklamıştık. Yaşanan değişimlere  daha hızlı ayak uydurabilecek ve daha esnek bir hükümet için bakanlıklarda bazı  değişiklikler yapmayı vadetmiştik. Biraz önce yeni kabineyi onayladım. Pazar günü  yeni kabineyi açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
 
BAE Başbakanı, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) sonrası dünyanın öncesi gibi olacağını düşünen yanılır." demiş ve  hükümetin yapısında değişime gidileceğini kaydetmişti.
 
BAE ve diğer Körfez ülkeleri, Kovid-19 salgını sürecinde petrol  gelirlerinin düşmesi ve pek çok sektörün faaliyetlerini durdurması nedeniyle  ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor.
 

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Birleşik Arap Emirlikleri kabine revizyonu Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum
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