Bademcik ameliyatında 'thermal welding'in avantajları

Bademcik ve geniz eti ameliyatları KBB kliniklerinde sık uygulanmaktadır. İlaç tedavisinden fayda görülmediğinde cerrahi olarak bunların çıkartılmasına başvurulmaktadır. Bu ameliyata karar vermek için kullanılan iki kriter vardır. Kesin ve göreceli olarak ameliyatın gerekliliği belirlenir.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları & Baş Boyun Cerrahisi Yrd. Doç. Dr. Kağan İpçi, bademcik ameliyatında ‘thermal welding’ yönteminin avantajlarını sizler için anlattı.Bademcik (tonsil) ve geniz eti (adenoid) olarak isimlendirilen dokular lenfoid hücrelerden oluşmuştur. Lenfosit yapımında rolü vardır. Yeni doğanda anneden geçen immünglobulinler nedeniyle küçüktürler. 4-5 yaşlarda daha sık olmak üzere enfeksiyonlara bağlı olarak büyürler. İleri yaşlarda küçülme eğilimi gösterirler. Geniz etinin büyük olması burundan solunuma engel oluşturur. Ayrıca kulak ve sinüslerin boşalımını bozarak değişik boyutta problemlere yol açarlar. Bu çocuklarda işitme kayıpları, horlama, ağızdan soluma, gece öksürükleri, burun akıntıları gözlenmektedir. Kronik geniz eti iltihapları veya büyümeleri ortodontik bozukluklar, yüz gelişiminde bozukluklar ve konuşma bozukluğuna yol açabilmektedir.

Bademcik ve geniz eti büyümeleri üst solunum yolunu daraltacak boyuta ulaştığında horlama ve apne dediğimiz uykuda nefessiz kalma gibi ciddi sorunlar başlatır. Bu durumlarda bir KBB uzmanı ile görüşülmesinde yarar vardır.

Bademcikler ve geniz eti hangi durumlarda alınmalıdır?

Bademcik ve geniz eti ameliyatları KBB kliniklerinde sık uygulanmaktadır. İlaç tedavisinden fayda görülmediğinde cerrahi olarak bunların çıkartılmasına başvurulmaktadır. Bu ameliyata karar vermek için kullanılan iki kriter vardır. Kesin ve göreceli olarak ameliyatın gerekliliği belirlenir.

Kesin ameliyatı gerektiren durumlar:Üst solunum yolunun bademcik ve geniz eti büyüklüğüne bağlı olarak tıkanması, bademcik etrafında abse (peritonsiller abse) kötü huylu tümör şüphesi, çene yapısını bozan geniz eti ve bademcik büyümeleri, göreceli kriterlerin en başında sık tekrar eden bademcik enfeksiyonları gelmektedir. Bademcik ameliyatlarının %40'ı bu nedenle yapılmaktadır. Son bir yılda 7 defa veya son iki yılda yıl başına beşer defa veya son üç yılda yıl başına üçer defa ya da daha sık ateşli bademcik iltihaplanması geçirilmesi, difteri (kuş palazı) mikrobu taşıyıcıları, kalp kapak bozukluğu olması, bademcik ve geniz eti iltihaplanmasına bağlı olarak sık orta kulak iltihabı geçirilmesi gibi durumlarda kronik bademcik iltihaplanması olarak adlandırılır. Tedavi için cerrahi yöntemler gerekebilir.

Hangi yaşta yapılır?

Bademcik hastalıkları çocuk yaş grubu sorunu olarak bilinmekle birlikte erişkin işinde aynı kurallar geçerlidir. Ameliyata engel oluşturacak herhangi bir ciddi sağlık problemi olmayan erişkinlerde de bademcik ameliyat uygulanmaktadır. Alt yaş sınırı zorunlu haller dışında 4-5 yaş olarak belirlenmiştir. Üst yaş sınırını belirlemek mümkün değildir. Genel olarak ileri yaşlarda bu hastalığın görülme oranı düşüktür ve çoğu zaman basit çözümler tercih edilmektedir.

Thermal welding yönteminin avantajları nelerdir?

Thermal welding sistem (TWS), ısıyla uygulanan, etkin, kolay ve tolere edilebilir, yepyeni bir tonsillektomi tekniğidir. Bu yöntemde tedavi için ısı ve basınç uygulanır, bademciklerde kanama kontrolü sağlanır ve dokunun iyileşmesi hızlandırılır. Thermal welding ameliyat esnasında kanamayı engellediği için, ameliyat ve anestezi süresinin azalmasına yardımcı olur. Bademcik ameliyatı sonrasında oldukça sıkıntılı geçen 10 günlük iyileşme sürecindeki ağrı şikayetinin de ciddi oranda azalmasına yardımcı olur.

Kanama riski oldukça düşük olsa da herhangi bir riskin önüne geçmek için ameliyatı takip eden 7-10 günlük süre içinde yumuşak gıdalardan oluşan bir yemek listesi önerilir. Ameliyattan bir hafta sonra kontrol muayenesi yapılır. Aileler önerilen yemek listesine uydukları, ilaç kullanımına ve ameliyat sonrası bakım ile istirahate dikkat ettikleri sürece çocuklar bir hafta içerisinde normal aktivitelerine rahatlıkla dönebilir.