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Bade İşçil tatilde! Fiziği ile büyüledi..

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 10:05 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 10:16

Bade İşcil, Malkoç Süalp ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Azur’la Bodrum’da tatilin keyfini çıkarıyor.


Anne oğul önceki gün Gündoğan’daki bir otelde objektife takıldı. Düzgün fiziğiyle ilgi odağı olan ünlü oyuncu, oğlunun isteğini kırmayarak ringo adlı su aletine bindi.  
 
Çocuklar gibi eğlenen İşcil, iskeledeki arkadaşlarına zafer işareti yaptı. 
 
 
 
 

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Bade İşcil Malkoç Süalp Azur
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