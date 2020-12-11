Bade İşçil:Ruj taşımıyorum

Bade İşçil'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Dolabımda bir sürü ciciler var. Eskiler bana yeter. Artık pek alışveriş yapmıyorum. Evdeki eşyalarımdan bile arındım.

- Her çantasında bir ruju olan ben, maskeden dolayı artık rujsuz çantalar taşıyorum. Ayrıca bir yedek maske çantam daha var. İçi kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil dolu.

- Her şeyden az az yerim. Daha çok sebze meyve ve bakliyat tüketirim. Cildimi mutlaka nemlendiririm. 20’li yaşlardan beri göz kremi sürmediğim günüm yok. Yıkama jelleri ve maskeler uygular, güneş koruyucu kullanırım.