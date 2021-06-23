Bade İşçil hastane çıkışı görüntülendi!

Kadın hastalıkları bölümüne başvurduğunu ifade eden Bade İşçil, “Rutin kontrole geldim. Anne olduğum için” dedi. İşçil, “Anne olduğum için” sözünün ‘Hamile’ şeklinde algılanmaması için “Şu an anne değilim. Yanlış anlaşılmasın” açıklaması yapma gereği duydu.
Geçtiğimiz günlerde “Ben oyuncu değilim galiba bana aşı çıkmadı” diyerek sitem eden Bade İşçil, aşısının çıktığını söyledi. Hastaneden çıkan İşçil, “Sonunda aşım çıktı. Aşımı yaptırmaya gidiyorum” dedikten sonra oradan uzaklaştı.
Bade İşçil, bir süre önce de köpeği Mösyö’yü gezintiye çıkardığı Nişantaşı’nda objektiflere takılmıştı.
37 yaşındaki Bade İşçil, geçtiğimiz günlerde söylediği; "Kendi yağımızda kavruluyoruz. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık" sözlerinin sorulması üzerine konuya açıklık getirdi.
"YÜZLERCE EVİM YOK"
İşçil, "Allah’a şükür yani ne açıktayız ne bir şeyiz. Ama benim de öyle yüzlerce evim bilmem nelerim de yok. Olana da Allah bereket versin. Şimdi bu durumun nereye kadar devam edeceğini bilmiyorsak ekonomik davranmak gerek. Mantıklı olan küçülmeye gitmek henüz önümüzü görmüyoruz, zenginin de normal insanın da” ifadesini kullandı.
"ÖYLE BİR SEVDAM OLMADI"
Oyuncu, ünlü isimlerin bu dönemde ‘tuzu kuru’ bir hayat yaşadığı sanıldığı eleştirilerine ise ironi yaparak; “Tabii biz şampanyalarla yıkanıyoruz, hiç öyle bir sevdam olmadı" yanıtını verdi.