Bade İşçil hastane çıkışı görüntülendi!

37 yaşındaki Bade İşçil, geçtiğimiz günlerde söylediği; "Kendi yağımızda kavruluyoruz. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık" sözlerinin sorulması üzerine konuya açıklık getirdi.

"YÜZLERCE EVİM YOK"

İşçil, "Allah’a şükür yani ne açıktayız ne bir şeyiz. Ama benim de öyle yüzlerce evim bilmem nelerim de yok. Olana da Allah bereket versin. Şimdi bu durumun nereye kadar devam edeceğini bilmiyorsak ekonomik davranmak gerek. Mantıklı olan küçülmeye gitmek henüz önümüzü görmüyoruz, zenginin de normal insanın da” ifadesini kullandı.