20 Mart 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.529 -1.41 EURO 8,6000 -1.58
USD 7,2160 -1.46 ALTIN 404,430 -1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bade İşçil adına sahte vekaletname düzenlemiş!

20 Mart 2021 Cumartesi - 14:26 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 14:26

Sahte vekaletname düzenleyerek trafik kazasına karışan araçların sigorta parasını almaya çalışan bir kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 37,5 yıla kadar dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 2015 yılında bir trafik kazasına karışan oyuncu Bade İşçil adına da sahte vekaletname düzenleyerek sigorta parasını almaya çalıştığı anlatıldı.


Sigorta Bilgi ve Gözetim merkezi ile Sigorta Sahteciliklerinin Engelleme Bürosu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, sigorta sahteciliği yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonucunda tespit edilen şüpheli Güven Y.'nin sahte vekaletname düzenleyerek, trafik kazalarında kusurlu araçların maddi teminatlarının yetmediği durumlarda kasko poliçesinin teminatından değer kaybı talebinde bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.
 
İddianamede, şüphelinin bu yol ile sigorta dolandırıcılığı yapıp haksız kazanç elde ettiği anlatılarak lüks marka 5 aracın trafik kazasıyla ilgili sigorta sigorta dolandırıcılığı yaptığı ifade edildi.
 
BADE İŞÇİL’İN PARASINI ALAMADI
 
İddianamede, şüphelinin iki sigorta şirketinden sahte vekaletname ile 25 bin 919 TL haksız kazanç elde ettiği, diğer ikisinden ise ödeme alamadığı belirtildi. 17 Temmuz 2015 tarihinde Kurtuluş’ta hasarlı trafik kazasına karışan ve aracı hasar gören oyuncu Bade İşçil adına da sahte vekaletname çıkarıp sigorta parasını almaya çalıştığı ancak İşçil’in kendisine 36 bin 162 TL ödeme yapan sigorta şirketi şüpheliye ödeme yapmadığı ifade edildi.
 
Şüpheli Güven Y. hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 11 yıl 9 aydan 37,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelinin yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. Milliyet/Damla Güler

ETİKETLER

Bade İşçil sahte vekaletname trafik kazası
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.