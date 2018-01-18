Babasının fotoğrafına son bakışı yürekleri yaktı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde düşen askeri uçağın pilotu Şehit Binbaşı Ümit Karamustafa’nın(39) tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğraf Bakanlar Canikli ve Kurtulmuş tarafından yakınlarına teslim edildi. Şehidin kızı Öykü’nün babasının fotoğrafına son bakışı yürekleri dağladı

