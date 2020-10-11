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Babasının evindeki 3 kadını böyle yakaladı!

AA |  11 Ekim 2020 Pazar - 18:59 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 18:59

Adana'da 3 kadın, hırsızlık için girdikleri evde yakalandı.


Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir apartmana 3 kadının  girdiğini görenler, yönetici Kamil Burhan'a haber verdi. Kamil Burhan, 8. katta  oturan oğlu Ahmet Burhan'ı arayarak evi kontrol etmesini istedi.
 
Daireden çıkan Ahmet Burhan, bu sırada babasının evinin kapısının  önünde bir kadın gördü.
 
Kiralık ev aradıklarını belirten kadının durumundan şüphelenen Burhan,  evin aralık kapısının kapandığını görünce kadını yakaladı. Anahtarla eve giren  Burhan, dağıtılmış haldeki evin içinde iki kadın daha yakaladı.
 
Burhan'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, apartmanın  havalandırma penceresinden aşağı atılmış halde Ahmet Burhan'ın evinden alındığı  belirlenen bir miktar döviz ile eldiven, toka ve levye buldu.
 
Şüpheliler İpek K, Elvan ve Dilara Ç'nin hırsızlıktan çok sayıda suç  sayıda kaydı olduğu tespit edildi.
 
Zanlılar gözaltına alındı.
 

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Adana kadın hırsızlık
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