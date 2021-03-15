Babasını öldürüp okula gitti! 'Sinirlendim vurdum'

Malatya'da ekiplerin, ailesinin intihar ihbarı üzerine gittiği evde ölü bulunan Reşat Aksakal’ın (41), lise öğrencisi oğlu A.A. (14) tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından okula giden A.A. gözaltına alındı. A.A. polisteki ifadesinde, “Babam bana şiddet uyguluyordu. Sıkıntılar yaratıyordu. Eve geç gitmeme karışıyordu. Ben de sinirlendim vurdum” dediği belirtildi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi Gazne Sokak’ta meydana geldi. Anne- babası ve oğlu A.A. ile birlikte yaşayan Reşat Aksakal’ın odasından silah sesi geldi. Anne ve babası odaya girdiklerinde oğullarını yanında pompalı tüfek, kanlar içinde yerde yatarken buldu. Aksakal’ın intihara kalkıştığını düşünen ailesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Reşat Aksakal’ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

OKUL ARKADAŞI DEDESİNİ ARADI

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, okulda olan torunu A.A.’nın arkadaşı R.F., Adil Aksakal’ı aradı. R.F., Aksakal’a, torunu A.A.’nın ‘Ben babamı tüfekle vurdum’ dediğini söyledi. Adil Aksakal da polis ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okula giderek A.A.’yı gözaltına alındı. Reşat Aksakal’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

A.A.’nın pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, “Babam eve geç gitmem nedeniyle bana sürekli kızıyordu. Baskı yapıyordu. Sürekli olarak şiddet uyguluyordu. Ben de sinirlendim ve silahla ateş ederek kendisini vurdum” dediği belirtildi.

İNTİHAR SANDIK, TORUNUMUN ARKADAŞI SÖYLEDİ

Acılı baba Adil Aksakal ise, “Oğlumun intihar etmiş olabileceğini düşünürken telefonum çaldı. Açtığımda torunum A.,’nın okuldan arkadaşı, bana oğlumu torunumun öldürdüğünü söyledi. Aralarında problemler vardı ama inanın böyle bir şey yapacağı aklımızdan geçmedi” dedi.