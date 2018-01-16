Babasını kurtarmak için hayatını feda etti!

Pakistan'da karaciğer yetmezliği olan babasını kurtarmak isteyen genç, karaciğerinin bir bölümünü babasına bağışlamak için girdiği ameliyatta yaşamını yitirdi.

The Tribune gazetesindeki habere göre 24 yaşındaki Kamran Laghari, karaciğer hastası olan babası 50 yaşındaki Mücahit Han Laghari için donör oldu. Elektrik mühendisi olan Laghari, ailesinin ve doktorlarının uyarılarına rağmen karaciğer naklinin yapılmasında ısrar etti.

BABA DURUMDAN HABERSİZ

Laghari, ameliyat sırasında çıkan bazı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti. En büyük oğlu Laghari'nin karaciğerinden nakil yapılan Mücahit Han'ın yoğun bakımda olduğu ve henüz oğlunun öldüğünü bilmediği belirtildi.