Babasını bulmak için çıktığı yolda canlı yayında aldığı haberle yıkıldı!

Babasını bulmak için Esra Erol'un programına katılan 20 yaşındaki genç, annesinin işaret ettiği iki ismin de yapılan DNA sonucu biyolojik babası çıkmaması sonrası canlı yayında adeta yıkıldı.

20 yaşındaki Uğurcan Celepoğlu geçtiğimiz haftalarda Esra Erol 'da programına katılarak hiç görmediği babası Ali Celepoğlu'nu aradı. Ancak kimlikte babası olarak geçen Ali Celepoğlu, gencin annesiyle herhangi bir cinsel ilişki yaşamadığını söyledi. Anne, durumu doğrulayarak oğlunun babası olarak başka bir ismi işaret etti. Ancak o ismin de DNA testi sonrasında Uğurcan'ın babası olmadığı kanıtlandı. Uğurcan'ın acılarla dolu hayat hikayesi ise izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

YURTTAN ÇIKIP BABASININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Çocukluğu yetiştirme yurtlarında geçen Uğurcan Celepoğlu, 13 yaşından sonra annesi Nargüzel Celepoğlu'nun yanına gitti. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlattı. Programa katılan anne Nargüzel Celepoğlu ise küçük yaşta Ali Celepoğlu isimli şahıs tarafından kandırılarak birlikte kaçtıklarını ve ailesinin öğrenmesi üzerine apar topar nikah kıydıklarını bir süre sonra da Uğurcan'ı dünyaya getirdiğini ifade etti.

KİMLİKTEKİ İSMİN BABASI OLMADIĞINI ÖĞRENDİ

Esra Erol'un programında Uğurcan'ın babası olarak aranan Ali Celepoğlu kısa süre içerisinde bulunarak yayına katıldı. Bütün iddiaları programda reddeden Ali Celepoğlu, Nargüzel ile evliliğinin tam bir kumpas olduğunu elini dahi tutmadığını ve nikah kıyıldıktan sonra birkaç saat içinde kendisinin kaçtığını dile getirdi. Bu iddiaları kesin bir dille reddeden anne Nargüzel Celepoğlu ise babanın Ali Celepoğlu olduğu konusunda ısrarcı davranarak gerçeklerle yüzleşmek istemediği için yalan söylediğini sözlerine ekledi. 20 yaşındaki Uğurcan Celepoğlu ile nüfusuna kayıtlı olduğu Ali Celepoğlu arasında DNA testi yapıldı. Ali Celepoğlu, Uğurcan'ın biyolojik babası çıkmadı. Hafta başında tekrar Esra Erol'da programına katılan anne Nargüzel Celepoğlu oğlunun babası konusunda yalan söylediğini itiraf etti.

ANNE, BABA OLARAK BAŞKA BİR İSMİ İŞARET ETTİ

1999 yılında Ali Celepoğlu ile evlendikten sonra kaçtığını itiraf eden Nargüzel Celepoğlu, o dönem birlikte çalıştığı U.Y. isimli şahsın Uğurcan'ın gerçek babası olduğunu belirtti. O dönemi tüm ayrıntılarıyla anlatan Nargüzel Celepoğlu, tüm izleyicilere Uğurcan'ın babası bulundu, dedirtti.

İKİNCİ İSİM DE BABASI ÇIKMADI