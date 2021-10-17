Kaza, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, babası Hacı Ertürk'ün 46 NA 204 plakalı otomobilini izinsiz alan Umutcan Ertürk, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Ertürk'ü görenler, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada Umutcan'ı arayan babasına, trafik polisi kaza yaptığını söyledi. 30 dakika süren çalışma ile araçtan çıkartılan Ertürk, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Umutcan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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- Babasından izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı! 13 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Babasından izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı! 13 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) | 17 Ekim 2021 Pazar - 15:46 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 15:46