Babanın anlattık kan dondurdu! İzmir'de 4 yaşındaki kızın korkunç ölümü...

Son dakika haberine göre; İzmir'de 4 yaşındaki kızını, yüzüne başörtüsü ve yastıkla bastırarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Betül F'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Betül F. hastaneye sevk edildiği için katılamadı. Betül F.'nin eski eşi Mert Erdamar mahkemede yaşananları anlattı. İşte haberin ayrıntıları...

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dün ilki görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Betül F, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği için katılamadı. Mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanığın eski eşi Mert Erdamar, "Kızım için adalet istiyorum." dedi. Mert Erdamar'ın akrabası Halil Erdamar da Betül ve Mert'in boşanmış olmalarına rağmen çocukları nedeniyle görüştüklerini söyledi.

"ODAYI KİMSE ELLEMESİN DİYE EVDEN ÇIKTIM"

Halil Erdamar, olay gününü şöyle anlattı:

"Binadan ağlama sesleri duydum, Betül'ün bulunduğu kata çıktım. Kapıyı çaldım, Betül açtı. Ne olduğunu sordum. 01.30 sularında kapısına iki kişinin geldiğini, kendisini darbederek boş bir araziye götürdüklerini, daha sonra evine getirdiklerini, kendisini salona kilitleyerek kızını başörtüsü ile öldürdüklerini anlattı. Bunlar inandırıcı gelmedi. Ben de çocuğun bulunduğu odayı kimse ellemesin diye kilitleyerek evden çıktım ve polisi arayarak durumu bildirdim."

"BU CANİLERİN TOPLUMA DÖNMESİNİ İSTEMİYORUM"

Dünkü duruşmada ise mahkeme başkanı tarafından söz verilen Mert Erdamar "En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu canilerin topluma dönmesini istemiyorum." açıklamasını yapmıştı.

Dede Kemal Erdamar da torununu bulduğunda hareketsiz yattığını, hemen kucaklayarak hastaneye götürdüğünü belirterek, şöyle demişti:

"Oğlum ve Betül F. aynı yerde çalışıyordu. Kendisi perşembe günü işe gitmemiş. Çaycı oğlumu arayıp işe gelmediğini söylemiş. Oğlum bana evlerine gidip bakmamı söyledi. Eve gittim kapıyı küçük oğlu açtı. 'Bahar nerede' diye sordum. 'Uyuyor, uyanmıyor' dedi. Annesinin yatağında sırt üstü yatıyordu. Kaldırdım, ağzından kan geldi. Hemen komşumuzla birlikte Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürdük. Doktorlar müdahale etti ama kurtulamadı. Doktorlar gece 2-3 gibi ölmüş olabileceğini söylediler. Ben torunum için her şeyi yapardım. Davacıyız, en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz."

"ANNEMİN YÜZÜNÜ ÇOK KÖTÜ GÖRMÜŞTÜM"

Sanığın büyük oğlu E.A. ise, annesinin olaydan önce bir süredir ağlama krizleri yaşadığını kaydederek, "Olay akşamı Mert Erdamar bize gelmişti. Balkonda oturduk dondurma yedik. Sonra Mert Erdamar evine gitti. Ben odama geçtim. Annem kardeşimle yatak odasına gitti. Saat 5'e kadar oyun oynadım. Sonra salona gidip uyudum. Annemi hiç görmedim. Sabah annemin işe gittiğini düşündüm. Dedesi her gün olduğu gibi kardeşimi almaya gelmişti. Çığlık sesleriyle uyandım. Ne olduğunu anlamadım. Annemi balkonda buldum. Balkondan aşağı sarkmıştı. Annemin yüzünü çok kötü görmüştüm. Çok fazla şişti. Kardeşime ne olduğunu sordum, bilmediğini söyledi." diye konuşmuştu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAY

İzmir'de 11 Haziran 2020'de hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki kızın öldüğünün belirlenmesi üzerine anne Betül F, gözaltına alınarak tutuklanmıştı, hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.