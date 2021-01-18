Babam Çok Değişti 3. bölüm fragmanı!

Mehmet Ali, kızı Yağmur'un kendisi ile çalışmasından dolayı huzurludur. Güvendiği birisine emanet edebileceği hissi onu rahatlatır; fakat, bilmediği bir şey vardır. Yağmur artık babası ile çalışmak istememektedir. Bu konuyu babasına nasıl anlatacağını kara kara düşünmektedir.

Bu sırada Deniz, Mehmet Ali'nin kendisi hakkında aldığı uzaklaştırma kararına uymaz ve Aslı ile muhabbeti kurar. Mehmet Ali, ilk aşkının ortalığı karıştıracağını bilmektedir ve ne yapacağını kara kara düşünmektedir.