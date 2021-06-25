Eşi doğum yapan erkeğin hem devlette hem de özel sektörde babalık izni yapmasına hakkı vardır. Bu hak, devlette çalışanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, Özel sektör çalışanları için de 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındadır. Peki, Babalık izni kaç gün? Babalık doğum izni ne zaman başlar, ne kadar sürer? İşte babalık izni ile ilgili merak edilenler…

Sigortalı bir işte alışan kadınların gebelik durumunda doğum yapması ile birlikte belli bir süre izin alma hakları bulunmaktadır. Aynı şekilde baba olacak erkeklerinde izin alma hakkı bulunur. Ancak anne kadar fazla değildir. Bu nedenle babalık izninin ne kadar olduğu insanlar tarafından merak edilmektedir.

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?

Babalık izni alacak olan erkeklerin alacakları izin süresi 4A ve 4C çalışanlarına göre farklılık göstermektedir. Eşi doğum yapacak olan memur ya da özel sektör çalışanları babalık izninin kaç gün olduğunu merak etmektedir. Babalık izni yasal bir hak olmakla birlikte memur ya da özel sektör çalışanlarına göre değişkenlik göstermektedir.

Memur olarak çalışanlar için babalık izni 10 gün olarak belirlenmiştir. Bu izin 657 sayılı kanunda 104. maddede yer almaktadır. Özel sektörde çalışanlar için ise babalık izni 5 gün olarak belirlenmiştir. Bu hak 4857 sayılı kanunda geçmektedir.

Memurlar ve özel sektör çalışanları için alacakları babalık izinleri yıllık izine dahil edilmemektedir. Bu izin mazeret izni olarak geçmektedir. Baba olacak erkeklerin yasal olarak bu izni kullanma hakları bulunmaktadır.

Devlet nezdinde sözleşmeli personel olarak çalışan kişilerin babalık izni 2 gün olarak belirlenmiştir. 4B çalışan personeller için de babalık izni 2 gün olarak belirlenmiştir. Devlet memurları için babalık izni 10 gündür. Özel sektör çalışanları içinse babalık izni 5 gün şeklindedir.

BABALIK DOĞUM İZNİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE KADAR SÜRER?

Kamu ve özel sektör çalışanlarının ikisi için de eşinin doğum yapması ile birlikte izne ayrılma hakkı bulunmaktadır. Çalıştıkları kurumun babalık izni süresine göre izin kullanma hakları bulunur.

Eşlerinin dini bayram, resmi tatil günü ya da özel tatil günlerinde doğum yapması durumunda 4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde babalık izninde iş günü ibaresi yer almaz. Doğum tatil gününe denk gelse dahi aynı şekilde izin günü olarak sayılmaktadır.

Babalık izni almak isteyen kişilerin bu izni kullanmak adına çalıştığı kurumlara dilekçe yazması gerekmektedir. Bu dilekçe içerisinde annenin doğum yapacağı tarih, izni talep eden kişinin ismi ve soy ismi bunun yanında imzasının bulunması gerekmektedir.

Türkiye'de annelere doğum izni verildiği gibi doğum sonrasında babalara da babalık izni verilmektedir. 4857 sayılı kanun çerçevesinde çalışan erkeklerin eşlerinin doğum yapması halinde izin alma hakkı bulunmaktadır. Buna babalık izni ismi verilmektedir. Babalık izni süresi kişinin çalıştığı yere göre farklılık göstermektedir.

Yasal olarak kişilere verilen babalık izni 5 gündür. Bu 5 günlük izin çalışan kişilerin maaşlarına yansıtılmamaktadır. Yani babalık izni, ücretli izin statüsüne girmektedir. Eğer bir kimse evlat edinirse o zaman babalık izni 3 gün olarak belirlenmiştir.