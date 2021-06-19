Babalar Günü şarkısı… Babalar Günü’ne özel şarkılar

Babalar Günü heyecanı devam ediliyor. 20 Haziran 2021 Pazar gününe denk gelecek Babalar Günü’nde çocuklar babalarına anlamlı sürprizler yapılacak ve onlara hediyeler verecek. Babalar Günü arifesinde hediyeler, şiirler, mesajlar sorgulanırken Babalar Günü’ne özel şarkılar da aranıyor. Biz de Babalar Günü için şarkı paylaşmak isteyenler için Babalar Günü şarkılarını derledik!

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünerek annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüş babalarının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü olarak ilan edilmesini istemiştir. Başlatılan çalışmalar yetişmeyince kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiş ve böylece tarihte ilk babalar günü 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir. Babalara özel gün için hazırlıklar devam ederken biz de Babalar Günü’ne özel şarkıları derledik

BABALAR GÜNÜ ŞARKILARI

Çocuklar için babalar günü şarkıları

Mert Fırat – Baba Bi' Bak Bana

Pırıl Babalar Günü Şarkısı

Tıngır Mıngır Çocuk Şarkıları-Aslan Babacığım

Ağlatan Babalar Günü şarkıları

1) Bana Bir Masal Anlat Baba – Oya Küçümen

1993 yılında hepimizi ekranların başına kilitleyen Süper Baba dizisinin müziği Yeni Türkü imzalı, Oya Küçümen’in seslendirdiği “Bana Bir Masal Anlat” şarkısı, bu özel güne duygusallık ve anlam katacaktır.

Bana bir masal anlat baba

İçinde bütün oyunlarım

Kurtla kuzu olsun şekerle bal

Baba bir masal anlat bana

İçinde denizle balıklar

Yağmurla kar olsun güneşle ay

Anlatırken tut elimi

Uykuya dalıp gitsem bile

Bırakıp gitme sakin beni

Anlatırken tut elimi

Uykuya dalıp gitsem bile

Bırakıp gitme sakin beni

Bana bir masal anlat baba

İçinde tüm sevdiklerim

İçinde İstanbul olsun

2) Baba – Cem Karaca

Babanıza duyduğunuz sevgi, hayranlık ve saygıyı Cem Karaca’nın “Baba” şarkısıyla Babalar Günü’nde ifade edebilirsiniz.

Bir dolu şey söylendi analar için

Ana gibi yar Bağdat gibi diyar dediler

Ama hep, hep analar için

Uzakta, çok uzakta bulutların orda

Ordasın babam benim yukarlarda

Daha dün beraber geçmişten bahseder

Kahvemi içerdin aynı köşende

Şimdi ise ne kaldı geriye senden?

Bir kara ıslak tümsek, bir de taş bana

Bir avuç altın öğüt mirasın bana

Ellerinle anlatır, dilinle söylerdin

Gözlerinle sever, belli…

3) AŞKIN NUR YENGİ - BABA

Tam ortasıydı kanın, Tam atmıyordu canım

Sen şifa gibi yağıp Bir kızı sevindirdin Uyudu, büyüdü, öğrendi kızın İyi günü, kötü günü var ya ömrümüzün Saçımı okşarsın o gün bugün ağlarken Karda kışta, darda zorda Kara kara geceler bastığı anda Nefesini hissederim, öpersin ensemden Baba, unutur mu elim Sıcağını elinin Annemsin Baba, ne tuhaf yeryüzü Ne çok üzüntüsü Sen halledersin

4) Bu adam benim babam - Fatih Kısaparmak

Bu adam benim babam

Sekiz köşe kasketiyle

Omuzunda sekosuyla hey!

Cebinde yok parası

Bafra'dır cigarası

Yüreğindedir yarası

Altı çocuk büyütmüş

Bir işçi maaşıyla

Bu adam benim babam hey!

Ağlama benim babam

Ağlama naçar babam

Kara gün geçer babam hey!

Bir kapıyı kapayan

Gene açar babam

Ağlama benim babam hey!

Ağlama mazlum babam

Ağlama naçar babam

Kara gün geçer babam hey!

Bir kapıyı kapayan

Gene açar babam

Allah büyük babam hey!

Bu adam benim babam

Derdi dağlardan büyük

Çaresiz (biçare), beli bükük hey!

Bir gün olsun gülmemiş

Rahat nedir bilmemiş

Gözyaşını silmemiş

Bir lokma ekmek için

Kimseye eğilmemiş

Bu adam benim babam hey!

Ağlama arslan babam

Dert etme naçar babam

Kara gün geçer babam hey

Bir kapıyı kapayan

Gene açar babam

Allah büyüktür babam hey

Dert etme naçar babam…

5) AHMET KAYA- Baba bugün sana gelmek istiyorum

Baba bugün hava ne bulanıktırYüreğim başı yanıktır

Dokunmayın ahumşular

Arkadaşıma yazıktır Hey, dağlar hey

Hey yollar hey

Sana gelmek istiyorum Kovma beni dergâhından

Gelip görmek istiyorum Kovma beni yar kapından

Vurma canan yaralıyam

Ben bir bahtı karalıyam

Dost elinden yaralıyam

Dileğimi eyle kabul Gel derdime bir çare bul

Sen canansın ben de bir kul

Kovma beni yar kapından

Vurma canan yaralıyam

Ben bir bahtı karalıyam

Dost elinden yaralıyam

6) Bedirhan Gökçe - Uyan baba

Her sabah annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım

Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor

Her gece ağlıyordu.

Saçlarımı okşuyor, gözlerime bakıyor

Kadersizim diyordu

Kadersizim kızım

Bahtı karalım benim.

Ama ne kadar sorsam da niye ağladığını söylemiyordu

Daha küçüksün yavrum

Büyüyünce anlayacaksın.

Babama koşuyordum,

Babam mutfakta sigara içiyor,

Hadi salona git kızım duman seni hasta eder diyordu.

Sen niye içiyorsun o zaman baba

Sigara senin sağlığına da zararlı deyimli yani

Yorgun gözleriyle

Öyle ya doğru söylüyorsun kızım deyip gülümsüyordu.

Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi

Acı bir gülümseme

Oysa benim babam böyle gülümsemezdi

Gözlerime acı acı bakıp

Hadi sen salona geç demezdi.

Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor

Annemde çok ağlıyordu.

Annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım

Ne çizgi filmleri seviyordum artık ne barbi bebekleri

Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu

Beş buçuk yaşındaydım.

Üstelik günler hiç geçmiyordu.

Herkes daha küçüksün derken altı yaşım bir türlü gelmiyordu.

Sabahları erken kalkıyorduk

Annem beni komşuya bırakıyor

Babamla yan yana yürüyüp kayboluyorlardı sokağın öbür başında

Oysa annem çalışmıyordu

Babamda erkenden niye nereye gider söylemiyordu

Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor,

Geldiklerini uzaktan taa uzaktan görünce

Dünyalar benim oluyordu.

Sonra yaz geldi

Doğum günüme iki gün kalmıştı

Herkes ne istersin diyordu

Ben susuyordum

İçimden hiçbir şey istemek gelmiyordu.

Sonra sonra ne olduysa o gece oldu.

O gece annemin sessiz hıçkırıkları depreme dönüştü sanki

Ben odamdan çıkarken içerden sesler geliyordu

Hem ev ne çok kalabalıktı

Halamlar ağlıyor, büyük annem ağıt yakıyordu.

Dedem kuran okuyor

Komşular beni tutuyordu

Nedense bir an gözlerim babamı aradı

Ama ev evimiz çok kalabalıktı

Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı

Ben baba dedim baba babam

Annem yavrum dedi sarıldı boynuma

Sanki yıllardır görmemiş gibi

Haykırdı sonra kızım iki gözüm

Babama ne oldu dedim

Yine cevap vermek yerine kadersizim bahtı karalım benim

Anne babam dedim babam babam

Bende ağlamaya başladım

Baban artık yok dedi baban artık yok

Baban öldü baban öldü yavrum

Baban artık hiç öksürmiyecek

Anne öldü ne demek

Ölüm ne demek

Ölüm nasıl bişey

Bende deli gibi ağlıyordum

Bir kıyametin ucundaydım anlıyordum

Yani artık baban geceleri rahat uyacak dedi

Sonra bayıldı

Ben öleydim yavrum dedi büyük annem, ben öleydim

Ölmüş babamın yorganına sarıldı

Babamın yüzünü zorla gösterdiler

Koştum sarıldım boynuna

Baba uyan dedim

Baba ne olur uyan

Uyan baba ben sensiz ne yaparım

Uyanda gülme istersen bana

Hem, kime sokulurum akşam olunca

Baba uyan yarın doğum günüm benim

Baba, baba altı yaşıma giriyorum uyan

Hiçbir şey istemem sözz

Gürültü yapmam, seni hiç üzmem

Söz baba, Baba söz

Hadi bir gün daha dayan

Baba aç gözlerini hadi uyan

Uyan baba, baba uyan

Babamı doğum günümde toprağa verdik

Doğum günümü öyle kutladı babam,

Sigarasıyla çakmağı hala bende durur

O beni babamdan, babamı bende ayıran

Her doğum günümde beni hala hıçkırıklara boğan,

Küçücük dünyama kıyamet olup yağan

Baba, baba nerdesin

Nerdesiniz babalar

Babalar uyanın uyanın babalar

Bu sigara dumanında yetim büyümesin arık

Başka şehirlerde başka çocuklar

