Babalar Günü şarkısı… Babalar Günü’ne özel şarkılar

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünerek annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüş babalarının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü olarak ilan edilmesini istemiştir. Başlatılan çalışmalar yetişmeyince kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiş ve böylece tarihte ilk babalar günü 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir. Babalara özel gün için hazırlıklar devam ederken biz de Babalar Günü’ne özel şarkıları derledik
BABALAR GÜNÜ ŞARKILARI
Çocuklar için babalar günü şarkıları
Mert Fırat – Baba Bi' Bak Bana
Pırıl Babalar Günü Şarkısı
Tıngır Mıngır Çocuk Şarkıları-Aslan Babacığım
Ağlatan Babalar Günü şarkıları
1) Bana Bir Masal Anlat Baba – Oya Küçümen
1993 yılında hepimizi ekranların başına kilitleyen Süper Baba dizisinin müziği Yeni Türkü imzalı, Oya Küçümen’in seslendirdiği “Bana Bir Masal Anlat” şarkısı, bu özel güne duygusallık ve anlam katacaktır.
Bana bir masal anlat baba
İçinde bütün oyunlarım
Kurtla kuzu olsun şekerle bal
Baba bir masal anlat bana
İçinde denizle balıklar
Yağmurla kar olsun güneşle ay
Anlatırken tut elimi
Uykuya dalıp gitsem bile
Bırakıp gitme sakin beni
Anlatırken tut elimi
Uykuya dalıp gitsem bile
Bırakıp gitme sakin beni
Bana bir masal anlat baba
İçinde tüm sevdiklerim
İçinde İstanbul olsun
2) Baba – Cem Karaca
Babanıza duyduğunuz sevgi, hayranlık ve saygıyı Cem Karaca’nın “Baba” şarkısıyla Babalar Günü’nde ifade edebilirsiniz.
Bir dolu şey söylendi analar için
Ana gibi yar Bağdat gibi diyar dediler
Ama hep, hep analar için
Uzakta, çok uzakta bulutların orda
Ordasın babam benim yukarlarda
Daha dün beraber geçmişten bahseder
Kahvemi içerdin aynı köşende
Şimdi ise ne kaldı geriye senden?
Bir kara ıslak tümsek, bir de taş bana
Bir avuç altın öğüt mirasın bana
Ellerinle anlatır, dilinle söylerdin
Gözlerinle sever, belli…
3) AŞKIN NUR YENGİ - BABA
Tam ortasıydı kanın, Tam atmıyordu canım
Sen şifa gibi yağıp Bir kızı sevindirdin Uyudu, büyüdü, öğrendi kızın İyi günü, kötü günü var ya ömrümüzün Saçımı okşarsın o gün bugün ağlarken Karda kışta, darda zorda Kara kara geceler bastığı anda Nefesini hissederim, öpersin ensemden Baba, unutur mu elim Sıcağını elinin Annemsin Baba, ne tuhaf yeryüzü Ne çok üzüntüsü Sen halledersin
4) Bu adam benim babam - Fatih Kısaparmak
Bu adam benim babam
Sekiz köşe kasketiyle
Omuzunda sekosuyla hey!
Cebinde yok parası
Bafra'dır cigarası
Yüreğindedir yarası
Altı çocuk büyütmüş
Bir işçi maaşıyla
Bu adam benim babam hey!
Ağlama benim babam
Ağlama naçar babam
Kara gün geçer babam hey!
Bir kapıyı kapayan
Gene açar babam
Ağlama benim babam hey!
Ağlama mazlum babam
Ağlama naçar babam
Kara gün geçer babam hey!
Bir kapıyı kapayan
Gene açar babam
Allah büyük babam hey!
Bu adam benim babam
Derdi dağlardan büyük
Çaresiz (biçare), beli bükük hey!
Bir gün olsun gülmemiş
Rahat nedir bilmemiş
Gözyaşını silmemiş
Bir lokma ekmek için
Kimseye eğilmemiş
Bu adam benim babam hey!
Ağlama arslan babam
Dert etme naçar babam
Kara gün geçer babam hey
Bir kapıyı kapayan
Gene açar babam
Allah büyüktür babam hey
Dert etme naçar babam…
5) AHMET KAYA- Baba bugün sana gelmek istiyorum
Baba bugün hava ne bulanıktırYüreğim başı yanıktır
Dokunmayın ahumşular
Arkadaşıma yazıktır Hey, dağlar hey
Hey yollar hey
Sana gelmek istiyorum Kovma beni dergâhından
Gelip görmek istiyorum Kovma beni yar kapından
Vurma canan yaralıyam
Ben bir bahtı karalıyam
Dost elinden yaralıyam
Dileğimi eyle kabul Gel derdime bir çare bul
Sen canansın ben de bir kul
Kovma beni yar kapından
Vurma canan yaralıyam
Ben bir bahtı karalıyam
Dost elinden yaralıyam
6) Bedirhan Gökçe - Uyan baba
Her sabah annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım
Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor
Her gece ağlıyordu.
Saçlarımı okşuyor, gözlerime bakıyor
Kadersizim diyordu
Kadersizim kızım
Bahtı karalım benim.
Ama ne kadar sorsam da niye ağladığını söylemiyordu
Daha küçüksün yavrum
Büyüyünce anlayacaksın.
Babama koşuyordum,
Babam mutfakta sigara içiyor,
Hadi salona git kızım duman seni hasta eder diyordu.
Sen niye içiyorsun o zaman baba
Sigara senin sağlığına da zararlı deyimli yani
Yorgun gözleriyle
Öyle ya doğru söylüyorsun kızım deyip gülümsüyordu.
Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi
Acı bir gülümseme
Oysa benim babam böyle gülümsemezdi
Gözlerime acı acı bakıp
Hadi sen salona geç demezdi.
Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor
Annemde çok ağlıyordu.
Annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım
Ne çizgi filmleri seviyordum artık ne barbi bebekleri
Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu
Beş buçuk yaşındaydım.
Üstelik günler hiç geçmiyordu.
Herkes daha küçüksün derken altı yaşım bir türlü gelmiyordu.
Sabahları erken kalkıyorduk
Annem beni komşuya bırakıyor
Babamla yan yana yürüyüp kayboluyorlardı sokağın öbür başında
Oysa annem çalışmıyordu
Babamda erkenden niye nereye gider söylemiyordu
Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor,
Geldiklerini uzaktan taa uzaktan görünce
Dünyalar benim oluyordu.
Sonra yaz geldi
Doğum günüme iki gün kalmıştı
Herkes ne istersin diyordu
Ben susuyordum
İçimden hiçbir şey istemek gelmiyordu.
Sonra sonra ne olduysa o gece oldu.
O gece annemin sessiz hıçkırıkları depreme dönüştü sanki
Ben odamdan çıkarken içerden sesler geliyordu
Hem ev ne çok kalabalıktı
Halamlar ağlıyor, büyük annem ağıt yakıyordu.
Dedem kuran okuyor
Komşular beni tutuyordu
Nedense bir an gözlerim babamı aradı
Ama ev evimiz çok kalabalıktı
Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı
Ben baba dedim baba babam
Annem yavrum dedi sarıldı boynuma
Sanki yıllardır görmemiş gibi
Haykırdı sonra kızım iki gözüm
Babama ne oldu dedim
Yine cevap vermek yerine kadersizim bahtı karalım benim
Anne babam dedim babam babam
Bende ağlamaya başladım
Baban artık yok dedi baban artık yok
Baban öldü baban öldü yavrum
Baban artık hiç öksürmiyecek
Anne öldü ne demek
Ölüm ne demek
Ölüm nasıl bişey
Bende deli gibi ağlıyordum
Bir kıyametin ucundaydım anlıyordum
Yani artık baban geceleri rahat uyacak dedi
Sonra bayıldı
Ben öleydim yavrum dedi büyük annem, ben öleydim
Ölmüş babamın yorganına sarıldı
Babamın yüzünü zorla gösterdiler
Koştum sarıldım boynuna
Baba uyan dedim
Baba ne olur uyan
Uyan baba ben sensiz ne yaparım
Uyanda gülme istersen bana
Hem, kime sokulurum akşam olunca
Baba uyan yarın doğum günüm benim
Baba, baba altı yaşıma giriyorum uyan
Hiçbir şey istemem sözz
Gürültü yapmam, seni hiç üzmem
Söz baba, Baba söz
Hadi bir gün daha dayan
Baba aç gözlerini hadi uyan
Uyan baba, baba uyan
Babamı doğum günümde toprağa verdik
Doğum günümü öyle kutladı babam,
Sigarasıyla çakmağı hala bende durur
O beni babamdan, babamı bende ayıran
Her doğum günümde beni hala hıçkırıklara boğan,
Küçücük dünyama kıyamet olup yağan
Baba, baba nerdesin
Nerdesiniz babalar
Babalar uyanın uyanın babalar
Bu sigara dumanında yetim büyümesin arık
Başka şehirlerde başka çocuklar