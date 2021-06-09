Babalar Günü öncesinde uzmanından 4 tavsiye!

İçinden geçtiğimiz sıra dışı dönem aile içi ilişkiler açısından çeşitli tehditler ve fırsatlar barındırıyor. Bu dönemde çocuklar, annelerinden olduğu kadar babalarından da sevgi, şefkat ve ilgi almaya büyük ihtiyaç duyuyorlar. Klinik Psikolog Ece Eryılmaz babalar günü arifesinde, çocuk gelişiminde babanın rolünü ve sağlıklı bir ilişki için önerilerini paylaştı.

Kadınlar, anneliğe fiziksel ve zihinsel yapıları ile önceden hazırken babalar için hazırlık süreci annenin hamileliği ile başlıyor. Bebeğin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayan babaların babalık rolü de hissi de doğum ile beraber daha fazla gelişiyor. Aynı zamanda bu sayede baba-çocuk arasındaki bağ da kuvvetleniyor. Klinik Psikolog Ece Eryılmaz, özellikle pandemi döneminde babaların çocuğun psikolojik dayanıklılıklarını artırmada çok önemli rollerinin olduğuna dikkat çekerek, baba çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirecek bir iletişimin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

BABANIN ŞEFKATİ ANNE KADAR ÖNEMLİ

Babanın rolünün, sadece maddi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olduğu ile ilgili özellikle kültürel olarak yerleşmiş yanlış bir algı olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, çocukların annelerinden olduğu kadar babalarından da sevgi, şefkat ve ilgi almaya büyük ihtiyaç duyduklarını belirtti. Öte yandan babanın güveni ve düzeni sağlayan kişi olması, babaların çocuğun olumsuz davranışlarının sonuçlarının ne olacağına yönelik konuşması ve gerekirse hatırlatma yapması önem taşıyor. Eryılmaz; “Açık, net, tutarlı ve sakin şekilde sınır koyan babaların çocukları, hazzı ertelemeyi öğrenerek nerede ne zaman durmaları gerektiğini bildikleri için kendilerini güvende hissederler. Böylece pozitif bir disiplin sağlanmış olur. Bu da çocuğun psikolojik olarak dayanıklı olmasını sağlar” ifadelerini kullandı.

ANNE VE BABANIN ORTAK TAVIR GELİŞTİRMESİ GEREKLİ

Ece Eryılmaz; “Her çocuğun büyürken babasının bilgeliğine, rehberliğine ihtiyacı vardır. Aynı zamanda çocuğun kendini güvende hissedebilmesi için cezalara değil disipline ve sınırlara da ihtiyacı vardır. Çocuğun ebeveynin istemediği söylemleri veya davranışları karşısında, babaların da çocuğa fiziksel ya da duygusal bir şiddet uygulamadan kararlı ve tutarlı bir şekilde anneleri ile ortak bir tutumla sınır koyması gerekir” dedi. Çocukların aynı zamanda problem çözme ve alternatif üretme becerilerini de daha çok babalarından öğrendiklerini belirten Eryılmaz, bu nedenle babaların çocukların düşüncelerini veya problemlerini dinlemelerinin, çözüm yolları ararken onlara yardımcı olmalarının ve bunun için zaman yaratmalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

ÇOCUKLA İLİŞKİYE ZAMAN YARATIN

Yoğun ve stresli iş hayatı olan babaların, eve geldiklerinde çocukları ile vakit geçirmek istemelerine rağmen çoğunlukla bunu yapamadıklarını belirten Eryılmaz; “Babalar, eve geldiklerinde çocuklarına dinlenmek için belli bir süreye ihtiyacı olduğunu belirtmeleri gerekir. Sonrasında birlikte keyif aldıkları bir oyun u oynayabileceklerini ya da bir etkinliği yapabileceklerini söylemeleri çocukları rahatlatacaktır. Bu durum babanın stresini azaltırken çocuğu ile ilişkisinin de güçlenmesini sağlayacaktır. Birlikte oyun oynamak ve birlikte keyif alınacak etkinlikler yapmak. Örneğin; futbol oynamak, resim yapmak, bisiklete binmek, hayali oyunlar oynamak, tavla, dart, satranç gibi ikili oyunlar oynamak, kitap okumak, televizyondan pasif şekilde maç izlemek yerine hareketli ve aktif şekilde zamanı birlikte geçirmek çocuğun duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimi açısından önem taşır. Babaların çocukları ile birlikte günlük ev işlerine katkıda bulunmaları örneğin, akşam yemeğinden sonra bulaşık yıkamaları, sofrayı toplamaları bile yakınlaşmaları için bir olanaktır” dedi.

SEVGİNİN SOMUT İFADESİ GÜVEN YARATIR

Ece Eryılmaz, babaların çocuklarını sevdiklerini ifade ederek, sarılarak, gülümseyerek ve şakalaşarak sevgilerini somut bir biçimde ifade etmelerinin önemli olduğuna dikkat çekerek; “Sevildiğini ve değerli olduğunu hisseden bir çocuk kendini şımarık hissetmez. Birlikte güzel anılar biriktirmeniz, çocuğunuzun size ve dış dünyaya olan güvenini arttırır. Pandemiyle birlikte değişen koşullarda çocuklar anne – babası ile birlikte anlamlı zaman geçirmeye daha fazla ihtiyaç duyuyor. Tüm babaların ve baba adaylarının babalar günü kutlu olsun” dedi.