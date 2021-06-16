Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte 2021? Türkiye’de Babalar bu Pazar mı, Haziran’ın kaçına denk geliyor?

Babalar Günü ne zaman 2021? Babalar Günü’nü kutlamak, bu özel günde babalarına hediye almak isteyen vatandaşlar babalar gününün tarihi hakkında araştırma yapıyor. Her yıl Haziran ayının 3. Pazarında kutlanan Babalar Günü bu yıl sokağa çıkma yasağına denk geliyor. Pazar Günü sokağa çıkma yasağının olması hediyelerin ve kutlamaların erkene alınmasına neden oldu. Peki Türkiye’de babalar günü ne zaman, bu Pazar mı, hangi tarihte? Babalar Günü tarihi…

Babalar Günü, neden Anneler Günü var da Babalar Günü yok söylemiyle bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd tarafından ortaya atılmıştır. Dodd Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünerek kendi babasının doğum gününün babalar günü olarak ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ancak hazırlıklar yetişmeyince haziranın 3. Pazarı babalar günü olarak tarihe geçmiştir. Koronavirüs gölgesine sokağa çıkma yasağı kapsamında kutlanmaya çalışılan Babalar Günü Türkiye’de ne zaman, bu Pazar mı, Haziran’ın kaçında? Babalar Günü hangi tarihte?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021 TÜRKİYE’DE, HANGİ TARİHTE?

Babalar günü bu yıl yani 2021’de 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.