Babalar Günü ne zaman? Babalar günü tarihçesi ve Babalar Günü hediye fikirleri

Babalar Günü sadece birkaç hafta uzakta. Babanıza veya hayatınızdaki diğer önemli babalara ne tür bir hediye vereceğinizi düşünmeye başlama zamanı. Babalar Günü'ne az bir süre kala pek çok kişi internette babalara alınacak en özel hediyeyi araştırıyor. Her ne kadar eşiniz veya babanız omuz silkiyor ve hiçbir şey istemediğini söylüyorsa da almaktan mutluluk duyacakları Babalar Günü hediye fikirlerini sizin için bulduk. Peki, Babalar Günü ne zaman? İşte Babalar Günü fikri nasıl ortaya çıktı? İşte Babalar Günü tarihçesi ve babanıza alabileceğiniz en güzel Babalar Günü hediye fikirleri...

Babalar günü yaklaşıyor. Babalar gününe çok az bir süre kala pek çok kişi bu özel günü kutlamak için şimdiden hazırlıklara başladı bile. Babalar Günü ne zaman, Babalar Günü ne zaman kutlanmaya başlandı? Babalar Günü tarihçesi ne gibi sorular internette ön plana çıkarken Babalar Günü hediye fikirleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Babalar Günü ile ilgili bilmeniz gerekenler ve Babalar Günü hediye fikirleri...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl haziran ayının 3. haftasında kutlanıyor. Bu yıl Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Babalar Günü sadece birkaç hafta uzakta. Babanıza veya hayatınızdaki diğer önemli babalara ne tür bir hediye vereceğinizi düşünmeye başlama zamanı.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Babalar Günü'nün kökenleri üzüntüyle dolu bir yaşanmışlık aslında. Babalar Günü'nün tarihi Batı Virginia'da Monogah adı verilen küçük bir kasabaya kadar gidiyor. Babalar Günü 6 Aralık 1907'de Amerika 'da bir maden faciasıyla ilişkili. Fairmont Coal Company madenlerinde meydana gelen "Amerikan tarihinin en kötü madencilik felaketi" olarak da adlandırılan faciada 362 madencinin hayatını kaybetti. Bu faciada binden fazla çocuk babalarını kaybetti. Kasabada yaşayanlar tarafından babaları onurlandırmak için bir gün geçirme fikri ortaya çıkmıştır. 1908 yılının 5 Temmuz 'unda, West Virginia'da yaşayan Grace Golden Clayton isimli bir kadın, devamlı gittiği kilisenin papazına, söz konusu maden patlamasında yaşamını yitiren babaları anmak için özel bir ayin yapılmasını teklif eder. Bu da tarihteki ilk babalar günü anması oluyor.

İkinci olay ise bundan yaklaşık iki yıl kadar sonra, Washington eyaletinde yaşanıyor. Sonora Smart Dodd isimli bir kadın, kilisede Anneler Günü ayinini dinlerken babaların da anneler kadar övgüyü hak ettiklerini, kendilerine ait özel bir güne ihtiyaçları olduğunu düşünüp harekete geçiyor.

Sonora'nın böyle düşünmesinin çok geçerli sebepleri var. Bir Amerikan İç Savaşı gazisi olan babası William, annesi altıncı çocuğunu doğururken hayatını kaybedince onlara tek başına hem annelik hem babalık etmiş. Hem kendi babasına hem de onun gibi başka babalara vefa borcunu ödemek isteyen Sonara, Babalar Günü için William Dodd'ın ölüm yıldönümü olan 5 Haziran tarihini teklif ediyor. Ama hazırlıklar bir türlü yetişmediği için kutlama ve anmalar haziranın üçüncü pazarına kalıyor.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD 'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Size yardımcı olmak için, herhangi bir baba için mükemmel olabilecek Babalar Günü hediyeleri hakkında araştırma yaptık. Bu Babalar Günü, ister yakın ister uzak olsun, babanız, büyükbabanız, çocuklarınızın babası veya size bir baba gibi olan harika adam için mükemmel bir hediye alın. 2020'nin en iyi Babalar Günü hediyeleri için önerilerimize göz atın.

Kahve tadım seti

Kahve seven baba için, kahve seti alabilirsiniz. Kahve makinesi, kahvesi, bardağı ve tadımlık kahve yanı atıştırmalıklarla dolu bir paket alabilirsiniz. Bazı kahve markalarının kişiselleştirilmiş kahve hediye paketleri babanız için mükemmel bir öneri olabilir.

Ona özel olsun diyorsanız

İsmi yazılmış, yanından ayıramayacağı kadar şık bir dolmakalem ilk akla gelenlerden. Bu hediye hemen hemen herkesin listelerinde üst sıralarda kendine yer buluyor. Kalemle atılan bir imza hayatını değiştirebilir veya hayatını değiştiren işlere girmesini sağlayabilir.

Fidan bağışı

Son birkaç yıldır her özel günde listenin üst sıralarında kendine yer bulan bir başka hediye de Tema Vakfı'na fidan bağışı ve saklayabilecekleri bir belge. Tema'nın “Beni her koşulda seven, koruyan, kollayan babacığım” diye başlayan sertifikası çerçevelenip asılmaya hazır şekilde size ulaşıyor.

Teleskop

Maceradan ve gökyüzünden hoşlanan babalara yıldızları seyredebileceği, yeni keşifler yapabileceği bir teleskop hediye edebilirsiniz.

Dizi platformu veya spor kanalı aboneliği

Eğer futbol ya da basketbolla arası iyiyse maç yayınlayan spor kanalı aboneliği alabilirsiniz. Film ve dizi izlemekten hoşlanıyorsa dijital platformlar tam size göre.

En yakın yerde mini tatil

Oturduğu yere yakın ve corona tedbirlerini sıkı sıkıya bağlı bir otelden 1 ya da 2 günlük mini bir tatil hediye edebilirsiniz.

Şık bir saat

Erkek şıklığının en gözde tamamlayıcılarından şık bir saat babanızın çok hoşuna gidecektir.

Müzikle arası iyiyse

Müziğe meraklı olanlar için pikap ve bu pikapta çalınabilecek nostaljik plaklar güzel bir armağan olabilir.

Güneş gözlüğü

Kaliteli bir güneş gözlüğü babanızın hem bu yaz aylarında gözlerini güneşten koruyacak hem de şıklığına şıklık katacaktır.