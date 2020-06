Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü için hediye önerileri

2020 yılı herkes için pek çok anlamda farklı bir yıl oldu. Corona virüs 2020 yılının başından beri mücadele ettiğimiz en büyük sorunlardan biri. Corona virüs çıktığından bu yana pek çok kişi normal hayata alışmaya yeni yaşam tarzına uyum sağlamaya çalışıyor. Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü de corona virüsün gölgesinde geçti. Bu süreçte belki de en çok Anneler Günü'nde sevdiklerimizin yanında olmak istedik. Ancak kutlamalar Anneler Günü'nde uzaktan ve dijital ortamlardan gerçekleşti. Normal hayata döndüğümüz bugünlerde Babalar Günü'nü kutlamak isteyen pek çok kişi internette araştırma yapıyor.

Anneler Günü'nde ailelerin yanında olamayanlar da Babalar Günü'nde her iki kutlamayı da gönülden yapmak istiyor. Babalar Günü kutlaması yapmak isteyen pek çok kişi bu özel ve anlamlı gün için araştırma yapıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü'nde ne hediye alınır? İlk Babalar Günü hediyesi nasıl olmalı? İşte Babalar Günü tarihi ve Babalar Günü için hediye önerileri...

Geçen ay Anneler Günü'nü kutlamıştık. Haziran ayında ise Babalar Günü'nü kutlayacağız. Bu özel günü kaçırmak istemeyenler Babalar Günü için şimdiden hazırlık yapmaya başladı bile.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl haziran ayının 3. haftasında kutlanıyor. Bu yıl Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Babalar Günü sadece birkaç hafta uzakta. Babanıza veya hayatınızdaki diğer önemli babalara ne tür bir hediye vereceğinizi düşünmeye başlama zamanı. Saatler, gözlükler ve cüzdanlar kolay kaçış yollarıdır, ancak gerçekten babalara özel hissettirmek istiyorsanız, biraz daha orijinal bir şey bulmanız gerekir.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi Babalar Günü'nün de olması fikrine sahipti. Dodd'un babası altı çocuğu tek başına büyütmüştü ve Dodd, bu sebepten dolayı babasının doğum günü tarihi olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasına yönelik çalışmalar yürütse de çalışmalar o tarihe yetişemedi. Böylece Babalar Günü kutlamaları Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelendi.

Tarihte ilk defa 19 Haziran 1910'da Washington 'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, bu tarihten itibaren diğer ülkelerde kutlanmaya başlandı. 1924 yılında ise ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını ilan etmiştir. 1972 yılında da başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü resmi olarak ABD'de kabul edilmiş ve resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL HEDİYE TAVSİYELERİ

Size yardımcı olmak için, herhangi bir baba için mükemmel olabilecek Babalar Günü hediyeleri hakkında araştırma yaptık. Bu Babalar Günü, ister yakın ister uzak olsun, babanız, büyükbabanız, çocuklarınızın babası veya size bir baba gibi olan harika adam için mükemmel bir hediye alın. 2020'nin en iyi Babalar Günü hediyeleri için önerilerimize göz atın.

Kahve tadım seti

Kahve seven baba için, kahve seti alabilirsiniz. Kahve makinesi, kahvesi, bardağı ve tadımlık kahve yanı atıştırmalıklarla dolu bir paket alabilirsiniz. Bazı kahve markalarının kişiselleştirilmiş kahve hediye paketleri babanız için mükemmel bir öneri olabilir.

Ona özel olsun diyorsanız

İsmi yazılmış, yanından ayıramayacağı kadar şık bir dolmakalem ilk akla gelenlerden. Bu hediye hemen hemen herkesin listelerinde üst sıralarda kendine yer buluyor. Kalemle atılan bir imza hayatını değiştirebilir veya hayatını değiştiren işlere girmesini sağlayabilir.

Fidan bağışı

Son birkaç yıldır her özel günde listenin üst sıralarında kendine yer bulan bir başka hediye de Tema Vakfı'na fidan bağışı ve saklayabilecekleri bir belge. Tema'nın “Beni her koşulda seven, koruyan, kollayan babacığım” diye başlayan sertifikası çerçevelenip asılmaya hazır şekilde size ulaşıyor.

Teleskop

Maceradan ve gökyüzünden hoşlanan babalara yıldızları seyredebileceği, yeni keşifler yapabileceği bir teleskop hediye edebilirsiniz.

Dizi platformu veya spor kanalı aboneliği

Eğer futbol ya da basketbolla arası iyiyse maç yayınlayan spor kanalı aboneliği alabilirsiniz. Film ve dizi izlemekten hoşlanıyorsa dijital platformlar tam size göre.

En yakın yerde mini tatil

Oturduğu yere yakın ve corona tedbirlerini sıkı sıkıya bağlı bir otelden 1 ya da 2 günlük mini bir tatil hediye edebilirsiniz.

Şık bir saat

Erkek şıklığının en gözde tamamlayıcılarından şık bir saat babanızın çok hoşuna gidecektir.

Müzikle arası iyiyse

Müziğe meraklı olanlar için pikap ve bu pikapta çalınabilecek nostaljik plaklar güzel bir armağan olabilir.

Güneş gözlüğü

Kaliteli bir güneş gözlüğü babanızın hem bu yaz aylarında gözlerini güneşten koruyacak hem de şıklığına şıklık katacaktır.