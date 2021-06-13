13 Haziran bugün babalar günü mü, Babalar günü ne zaman? 2021 Babalar Günü tarihi

Babalar Günü heyecanı başladı. Babalarının Babalar Günü’nü kutlamak isteyene ona hediye almak isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Babalar Günü tarihi merak ediliyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi gün, 13 Haziran mu? İşte 2021 Babalar Günü tarihi hakkında detaylar...

Babalar günü ne zaman 2021, 13 Haziran babalar günü mü? Babaların gününü kutlayan bu anlamlı gün ülkemizde de heyecanla bekleniyor. Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd tarafından önerilen Babalar Günü 1910 yılından beri dünyada kutlanıyor. İşte, Babalar Günü tarihi…

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu yıl da Babalar Günü bu yıl, 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Babalar Günü'nün kökenleri üzüntüyle dolu bir yaşanmışlık aslında. Babalar Günü'nün tarihi Batı Virginia'da Monogah adı verilen küçük bir kasabaya kadar gidiyor. Babalar Günü 6 Aralık 1907'de Amerika'da bir maden faciasıyla ilişkili. Fairmont Coal Company madenlerinde meydana gelen "Amerikan tarihinin en kötü madencilik felaketi" olarak da adlandırılan faciada 362 madencinin hayatını kaybetti. Bu faciada binden fazla çocuk babalarını kaybetti. Kasabada yaşayanlar tarafından babaları onurlandırmak için bir gün geçirme fikri ortaya çıkmıştır. 1908 yılının 5 Temmuz'unda, West Virginia'da yaşayan Grace Golden Clayton isimli bir kadın, devamlı gittiği kilisenin papazına, söz konusu maden patlamasında yaşamını yitiren babaları anmak için özel bir ayin yapılmasını teklif eder. Bu da tarihteki ilk babalar günü anması oluyor.

İkinci olay ise bundan yaklaşık iki yıl kadar sonra, Washington eyaletinde yaşanıyor. Sonora Smart Dodd isimli bir kadın, kilisede Anneler Günü ayinini dinlerken babaların da anneler kadar övgüyü hak ettiklerini, kendilerine ait özel bir güne ihtiyaçları olduğunu düşünüp harekete geçiyor.

Sonora'nın böyle düşünmesinin çok geçerli sebepleri var. Bir Amerikan İç Savaşı gazisi olan babası William, annesi altıncı çocuğunu doğururken hayatını kaybedince onlara tek başına hem annelik hem babalık etmiş. Hem kendi babasına hem de onun gibi başka babalara vefa borcunu ödemek isteyen Sonara, Babalar Günü için William Dodd'ın ölüm yıldönümü olan 5 Haziran tarihini teklif ediyor. Ama hazırlıklar bir türlü yetişmediği için kutlama ve anmalar haziranın üçüncü pazarına kalıyor.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.