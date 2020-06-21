Babalar Günü kutlu olsun! En güzel Babalar Günü sözleri, mesajları ve ünlü şairlerin baba şiirleri......

Bugün Babalar günü. Hayatımızın gerçek kahramanları, rehberimiz ve en büyük destekçimiz tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Babanız için sevginizi ifade etmenizi sağlayacak ve duygularınızı en iyi anlatan mesajlar arıyorsanız bu özel ve anlamlı gün için en güzel babalar günü mesajları ve sözlerini sizin için derledik. İşte en güzel Babalar Günü mesajları ve sözleri ve ünlü şairlerden baba şiirleri...

Bugün Babalar günü. Bugün babalara bir çocuk için ne kadar önemli olduklarını anlatmak ve onları mutlu etmek için en güzel gün. Hayatımızın gerçek kahramanları, rehberimiz ve en büyük destekçimiz babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Biz de bu özel günü en güzel şekilde kutlamanızı sağlayacak en güzel babalar günü mesajları ve sözlerini sizin için derledik. İşte en güzel Babalar Günü mesajları ve sözleri...

Babalar Günü her yıl haziran ayının 3. haftasında kutlanıyor. Bu yıl Babalar Günü 21 Haziran Pazar günü yani bugün. Babanız için sevginizi ifade etmenizi sağlayacak ve duygularınızı en iyi anlatan mesajlar arıyorsanız bu özel ve anlamlı gün için en güzel babalar günü mesajları ve sözlerini sizin için derledik.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Babalar Günü'nün kökenleri üzüntüyle dolu bir yaşanmışlık aslında. Babalar Günü'nün tarihi Batı Virginia'da Monogah adı verilen küçük bir kasabaya kadar gidiyor. Babalar Günü 6 Aralık 1907'de Amerika 'da bir maden faciasıyla ilişkili. Fairmont Coal Company madenlerinde meydana gelen "Amerikan tarihinin en kötü madencilik felaketi" olarak da adlandırılan faciada 362 madencinin hayatını kaybetti. Bu faciada binden fazla çocuk babalarını kaybetti. Kasabada yaşayanlar tarafından babaları onurlandırmak için bir gün geçirme fikri ortaya çıkmıştır. 1908 yılının 5 Temmuz 'unda, West Virginia'da yaşayan Grace Golden Clayton isimli bir kadın, devamlı gittiği kilisenin papazına, söz konusu maden patlamasında yaşamını yitiren babaları anmak için özel bir ayin yapılmasını teklif eder. Bu da tarihteki ilk babalar günü anması oluyor.

İkinci olay ise bundan yaklaşık iki yıl kadar sonra, Washington eyaletinde yaşanıyor. Sonora Smart Dodd isimli bir kadın, kilisede Anneler Günü ayinini dinlerken babaların da anneler kadar övgüyü hak ettiklerini, kendilerine ait özel bir güne ihtiyaçları olduğunu düşünüp harekete geçiyor.

Sonora'nın böyle düşünmesinin çok geçerli sebepleri var. Bir Amerikan İç Savaşı gazisi olan babası William, annesi altıncı çocuğunu doğururken hayatını kaybedince onlara tek başına hem annelik hem babalık etmiş. Hem kendi babasına hem de onun gibi başka babalara vefa borcunu ödemek isteyen Sonara, Babalar Günü için William Dodd'ın ölüm yıldönümü olan 5 Haziran tarihini teklif ediyor. Ama hazırlıklar bir türlü yetişmediği için kutlama ve anmalar haziranın üçüncü pazarına kalıyor.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD 'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günü kutlu olsun.

Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun. Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin... Babalar günün kutlu olsun.

Her zaman söylemesem de biliyorum aslında babamın onu ne kadar çok sevdiğimi bildiğini. Ve ben ne kadar karışık cümleler yazsam da hepsini deşifre edebileceğini. Çünkü o benim Babam.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar günün kutlu olsun.

Üzerime sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var seni çok seviyorum...

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla... Bir günümde değil her günümdesin...

Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan Allah da senin mutluluk ışığını söndürür. Seni, seviyorum babacığım, dünyanın en iyi babasının günü kutlu olsun...

Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek. Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Bizim bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babamızın babalar günü kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Dün, bugün ve yarın. Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizim ki bitimsiz, tanrısal bir sevgi. Babacığım babalar günün kutlu olsun.

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar günün kutlu olsun.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum. Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.