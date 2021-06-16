Babalar Günü hangi güne denk geliyor, ayın kaçında kutlanıyor? Türkiye'de Babalar Günü ne zaman?

Babalar Günü her yıl haziran ayında kutlanıyor. Haziran ayında 2. Haftayı geride bırakırken babasına bu özel günde hediye almak, sevgisini göstererek onu hatırlamak isteyenler babalar günü tarihi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı 2021? Türkiye’de Babalar Günü hangi gün, haziranın kaçıncı haftası, bu Pazar mı?

Babalar Günü tarihi ve Babalar Günü’nün ilk kez ne zaman kutlanamaya başladığı detayları sorgulanıyor. Koronavirüs ve sokağa çıkma yasakları gölgesinde kutlanacak Babalar Günü ne zaman, haziranın kaçıncı haftası? Babalar Günü’nün tarihi…

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü haftasının Pazar günü kutlanıyor. Haziran ayının üçüncü pazarı bu yıl 20 Haziran’a denk geliyor.

20 Haziran 2021 Pazar günü Türkiye’de Babalar Günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.