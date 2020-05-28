Babacan hakkında flaş iddia: CHP tabanını Gül'e ısındırıyor

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuran Ali Babacan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Babacan'ın yeni parti kurmasındaki altında yatan sebebin CHP tabanını Abdullah Gül’ün çatı adaylığına ısındırmak olduğu iddia edildi.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Ali Babacan hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Hakan konuyla ilgili "Ali Babacan sanırım şöyle bir şey yapmaya çalışıyor. CHP tabanını Abdullah Gül’ün çatı adaylığına ısındırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Hakan'ın ilgili köşe yazısı şekilde:

ALİ BABACAN’IN YANLIŞ YERE TEZGÂH AÇMASININ ALTINDA YATAN HİNLİK

NORMALDE Ali Babacan’ın ne yapması gerekiyor?

AK Parti tabanını etkilemesi gerekiyor.

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Peki Ali Babacan ne yapıyor?

CHP tabanına şirinlik yapıyor.

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Açın bakın:

Ali Babacan’a “Yaşa! Var ol! Bravo! Şahane!” çekenlerin alayı, seçim geldiğinde mührü CHP’nin böğrüne vuracak tipler.

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Bu aşamada benim aklımı kurcalayan mesele şudur:

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Çocukluğunda babasının Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki mağazasında çalışarak tüccarlığı öğrenen Ali Babacan, nasıl oluyor da göz göre göre yanlış yere tezgâh açıyor? Bırakın Ali Babacan gibi çocukluktan tüccarlığı öğrenmiş bir ismi, benim gibi ticaretten zerre çakmayan biri bile bunu yapmaz.

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Yoksa... Yoksa...

İşin içinde bir hinlik mi var?

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Düşündüm, taşındım, işin içinde bir hinlik olduğuna karar verdim ve galiba söz konusu hinliği de buldum!

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Ali Babacan sanırım şöyle bir şey yapmaya çalışıyor:

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CHP tabanını Abdullah Gül’ün çatı adaylığına ısındırmaya çalışıyor.

Ali Babacan gibi Çıkrıkçılar Yokuşu’nda yetişmiş bir tüccarın, yanlış yere tezgâh açmasının başka makul bir açıklaması olamaz.