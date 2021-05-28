Babacan'a esnaf ziyaretinde tepki

Türkiye'nin gündem zenginliği açısından dünyada ilk sırada olduğunu vurgulayan Babacan, gelişmeleri yakından izleyip doğru bir tutum ortaya koymanın ve vatandaşları doğru bilgilendirmenin önemine değindi.

İTTİFAKA KARŞI DEĞİLİZ

İttifak kurmanın en önemli farkının, seçim barajı mecburiyetini ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Babacan, partisinin öncelik olarak özgün kimliğini ortaya koymayı hedeflediğini aktararak, "İttifaka karşı değiliz. Ancak, 'peşinen ittifak istiyoruz, şu ittifakın içinde olmak istiyoruz' da demiyoruz. Günü geldiğinde, o gün oluşacak bir ittifak içinde de yer alınabilir ama bugünden konuşmanın erken olduğunu düşünüyoruz' dedi.

Konuşmasının ardından İzmir İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştiren Babacan, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinlemek için Kemeraltı Çarşısına geçti.