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Baba ve oğul birer gün arayla koronavirüsten hayatlarını kaybetti

DHA |  04 Kasım 2020 Çarşamba - 17:17 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 17:17

Tokat'ın Turhal ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlu, birer gün arayla hayatlarını kaybetti.


Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan Ali Osman Kaya (57) ve oğlu Necmettin Kaya (32), geçen hafta koronavirüse yakalandı. Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Ali Osman ve Necmettin Kaya, Turhal Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
 
Tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Necmettin Kaya, Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Kaya, geçen hafta çarşamba günü yaşamını yitirdi. Bir gün sonra da babası Ali Osman Kaya hastalığa yenik düştü.
 
Baba- oğul Turhal ilçesinde toprağa verildi.
 

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