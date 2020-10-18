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Baba ve oğlu kaldırımda yürürken feci şekilde can verdi

AA |  18 Ekim 2020 Pazar - 18:19 | Son Güncelleme : 18 10 2020 - 18:19

Konya'da kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki çocuk ile babası, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti


Furkan O. idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Hicaz Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Bünyamin (36) ile eşi Sibel ve 5 yaşındaki oğulları Eymen Özkan'a çarptı.
 
AA'nın haberine göre kazada, küçük Eymen olay yerinde, babası Bünyamin Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hafif yaralanan anne Sibel Özkan ile sürücü Furkan O, Konya'daki farklı hastanelere kaldırıldı.
 
Hayatını kaybeden Eymen ile babası Bünyamin Özkan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

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Konya çocuk kaldırım
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