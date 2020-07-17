Baba Şaban Vatan duyurdu: Rabia Naz Davasında takipsizlik! Rabia Naz kim, neden öldü? Rabia Naz Vatan olayı nedir?

Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, "Bu nasıl bir vicdansızlık. Rabia Naz'ımızın soruşturmasına Savcı Emine Öveyik Görele 'den gitmeden takipsizlik vermiş" diye tepki gösterdi ve Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu. Peki, Rabia Naz kim? Rabia Naz olayı nedir? Rabia Naz’ın ölüm nedeni ne?

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcının verdiği kararda şu ifadeler yer alıyor: "Soruşturma dosyası, araştırma sonucunda elde edilen tespitler, tanık beyanları, alınan adli tıp raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; Rabia Naz VATAN'ın ölümünün yüksekten düşmes sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delilin tespit edilmediği, bu nedenle CMK'nın 172/1 maddesi gereğince kovuşturma olanağı bulunmadığından KAMU ADINA KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA (karar verildi)." Kararı Twitter hesabından duyuran Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, "Bu nasıl bir vicdansızlık. Rabia Naz'ımızın soruşturmasına Savcı Emine Öveyik Görele'den gitmeden takipsizlik vermiş" ifadelerini kullandı. Baba Şaban Batan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çağrıda bulundu.

RABİA NAZ KİM?

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde 12 Nisan 2018'de Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulunmuş, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılamamıştı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen Rabia Naz Vatan ile ilgili hastane raporunda ölümün yüksekten düşme olduğu öne sürülmüştü. Baba Şaban Vatan ise, kızına bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını söylemişti.

RABİA NAZ OLAYI NEDİR?

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz'ın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu raporunda "genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar" olarak yer aldı ve vücudundaki yaralanmaların "çatıdan düşmeyle mümkün olduğu" ifade edildi.

Aile, kızlarına otomobil çarptığını, yaralı halde evin önüne bırakıldığını öne sürdü. Baba Şaban Vatan, kızının vefatının şaibeli olduğunu dile getirerek, şu iddiaları dile getirdi:

-“Kızımı evinin önünde ağır yaralı olarak bulduk ve akabinde kaybettik. Olayın şoku ve üzüntüsü sebebiyle intihar olarak düşündük ancak zamanla ortaya çıkan tutarsızlıklar kızımızın vefatının şaibeli olduğunu gösteriyor. Örneğin, çocuğumun sol ayağı kopar derecesine gelmiş. Atar damar kesilmiş. Konuyla ilgili tüm uzmanlar kan boşalması gereken bir durum olduğunu söylüyor ancak çocuğum boylu boyunca uzanıyor bir damla kan yok, ayak temizlenmiş pantolonunda kan var, ayakkabısında kan var ama yanında kan-man hiçbir şey yok. Ayrıca kızımızın okul çantası ilk etapta olay yerinde değildi sonrasında bir el çantayı getirip koydu.

-Otopsi raporuna göre de yüksekten engelsiz düşmeyi reddeden bulgular sunuyor, ellerinde sıyrıklar var ve sadece sol arka tarafında hasarlar mevcut. Kızım trafik kazası geçirmiş. Ama geçirdiği trafik kazası ölümü ile sonuçlanacak kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan atlayıp intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım evimin yanında kan kaybından öldü.”