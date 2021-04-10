10 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 -1.65 EURO 9,7030 -0.14
USD 8,1610 0.35 ALTIN 457,280 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Baba Levo olarak tanın müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 1:03 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 1:03

Baba Levo olarak tanınan nefesli ustası müzisyen Levent Altındağ (67), hayatını kaybetti. Altındağ, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.


Bir süredir kanser tedavisi gören usta müzisyen 'Baba Levo' diye bilinen Levent Altındağ, saat 15.30 sıralarında hayatını kaybetti. Levent Altındağ'ın vefatı üzerine sanatçı dostları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Altındağ'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Altınova Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
 
Levent Altındağ kimdir?
 
1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Levent Altındağ, müzisyen babası Erdoğan Altındağ'dan etkilenerek müziğe başladı. Birçok ünlü isme sahnede eşlik eden Altındağ, özellikle flüt icrasında en çok aranan virtüözlerden oldu.
 

ETİKETLER

Baba Levo Levent Altındağ müzisyen
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.