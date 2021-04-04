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Baba ile üvey anneden dehşet plan! Gerçek böyle ortaya çıktı

AA |  04 Nisan 2021 Pazar - 1:00 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 1:00

Zonguldak'ta oğlunu öldürdükten sonra ormanlık alana gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadere  Mudaroğlu Mahallesi'nde yaşayan Aydın Z'den (32), 2020 Aralık ayından bu yana  haber alınamamasına rağmen hakkında kayıp başvurusunda bulunulmaması üzerine  inceleme başlattı.
 
Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şahsın öldürülmüş olabileceği  yönünde bulgulara ulaşan ekipler, olaya ilişkin baba A.Z. (55) ile üvey anneyi  gözaltına aldı.
 
Zanlı A.Z'nin, ifadesinde, oğlunu öldürdükten sonra gömdüğü yeri  söylemesi üzerine jandarma ekipleri, arama kurtarma köpekleriyle ormanlık alanda  çalışma başlattı.
 
Aydın Z'nin cesedi, tarif edilen alanda bulunduğu yerden çıkarılarak  Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirildi.
 
Bu arada katil zanlısı babanın, Aydın Z'nin uzun süre köyde  görülmemesi üzerine hakkında soru soran kişilere oğlunun Manisa'nın Soma ilçesine  çalışmaya gittiğini söylediği öğrenildi.
 

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Zonguldak üvey anne baba
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