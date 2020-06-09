Mario Puzo'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan Baba filmi sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmleri arasında gösteriliyor. Peki, Baba filmi ne zaman çekildi? Baba filminin oyuncuları kim, konusu ne? İşte Baba filmi hakkında bilmeniz gerekenler...
THE GODFATHER (BABA) NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Baba filmi (The Godfather) 1972 yılında Mario Puzo'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanmıştır. Yönetmenliğini Francis Ford Coppola'nın yaptığı The Godfather (Baba) serisinin birinci filmi o yıl En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar kazanmıştır.
BABA FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
The Godfather (Baba) serisinin birinci filminin oyuncu kadrosunda Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard S. Castellano, Robert Duvall, Sterling Hayden, John Marley, Richard Conte, Al Lettieri, Diane Keaton, Abe Vigoda, Talia Shire, Gianni Russo gibi isimler yer alıyor.
THE GODFATHER (BABA) FİLMİNİN KONUSU
Mario Puzo’nun çok satan kitabından Puzo ve yönetmen Francis Ford Coppola tarafından sinemaya uyarlanan eser, 40’lar ve 50’lerin Amerika’sında, bir İtalyan mafya ailesinin destansı öyküsünü anlatıyor.
Don Corleone’nin kızı Connie’nin düğününde, ailenin en küçük oğlu ve bir savaş gazisi olan Michael babasıyla barışır. Bir suikast girişimi, Don’u artık işleri yönetemeyecek duruma düşürünce, ailenin başına Michael ve ağabeyi Sonny geçerler. Danışmanları Tom Hagen’in de yardımlarıyla diğer ailelere savaş açan Corleone ailesi, eski moda yöntemleri de değiştirmeye başlar.