B12 vitamini nelerde var? B12 içeren meyve ve sebzeler nelerdir?

Vitaminler genel itibari ile ya vücut tarafından hiçbir şekilde üretilmeyen veya olumsuz sağlık neticelerini ya da hastalıkları engellemek için yetersiz düzeyde üretilebilen temel besinler olmaktadır. Bu nedenle uygun beslenme ile ve yalnızca tıbbi bakımdan gerekli olduğu durumlar içerisinde vitamin takviyeleri ile birlikte vücuda vitamin desteğinin sağlanması gerekmektedir.

Sinir sisteminin sağlığı, özellikle de beyin fonksiyonlarının sağlanabilmesi ve alyuvarların üretilmesi için gerekli olmaktadır. Kobalamin kelimesi, B12 vitamininin diğer bir ismi olmaktadır. B12 vitamini genel olarak en büyük olan ve yapısal açıdan en karmaşık olan vitamindir.

B12 Vitamini Nedir?

B12 vitamini esas olarak suda çözünebilen bir vitamindir. DNA sentezi işleminde, amino asitlerin ve yağ asitlerinin vücut içerisinde kullanımında oynamakta olduğu rol sayesinde vücut içindeki hemen hemen bütün hücrenin gereksinim duyduğu bir B vitamini çeşidi olmaktadır.

Sinir sisteminin sağlığı, özellikle de beyin fonksiyonlarının sağlanabilmesi ve alyuvarların üretilmesi için gerekli olmaktadır. Kobalamin kelimesi, B12 vitamininin diğer bir ismi olmaktadır. B12 vitamini genel olarak en büyük olan ve yapısal açıdan en karmaşık olan vitamindir.

B12 Vitamini Nelerde Bulunur?

B12 Vitaminini pek çok besin kaynağından elde edilebilmektedir. B12 Vitamini en fazla hayvansal kaynaklı olan besinlerde bulunmaktadır. Bitkilerde bulunmadığından dolayı vegan tarzı beslenen bireylerin, beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

B12 eksikliğinin sebep olduğu bağışıklık sisteminin zayıflama durumu, unutkanlık gibi hafıza sorunları ve kansızlık gibi olan durumlar için hayvansal nitelikteki gıdaları tüketmeyen kişiler takviye olan ürünlerden yararlanabilmektedir. B12 vitamininin en fazla bulunduğu besinler şu şekilde ifade dilmektedir:

Süt

Et

Yumurta

Peynir

Şekline olan hayvansal besinlerdir.

B12 Vitamini İçeren Meyveler ve Sebzeler Hangileridir?

B12 vitaminin içeren pek çok meyve ve sebze bulunmaktadır. B12 vitamini içeren sebzeler arasında; mercimek, brokoli, pancar, barbunya, ıspanak, taze fasulye, bezelye, maydanoz gibi sebzeler sıralanabilmektedir. Bununla birlikte b12 vitaminini içeren çeşitli meyveler bulunmaktadır. Narenciye, avokado ve muz en fazla B12 vitaminini bulunduran meyvelerdir.

B12 Vitaminin Faydaları Nelerdir?

B12 vitamini, özellikle beynin ile sinir sisteminin normal görevini sürdürebilmesi için son derece önemlidir. Bununla beraber alyuvarların meydana gelmesinde önemli bir rol oynamaktadır. DNA'nın oluşturulabilmesine ve düzenlenmesine de yardımcı olmaktadır. Vücuttaki hemen hemen tüm hücrenin metabolizmasının kontrolünde, yağ asitlerinin sentezlenmesinde ve enerji üretiminde büyük bir rol oynamaktadır. B12 vitamini esasen insan vücudunun folik asidi emebilmesine destek olarak depolanmış olan enerjinin salınmasını sağlamaktadır.