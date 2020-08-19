B12 Eksikliği ve Zararları

Çocuklarda B12 vitamini eksikliği genellikle gelişimsel gecikmeler, farklı büyüme eğrisi, anoreksiya, sinirlilik, nörolojik problemler ve zayıflık gibi spesifik olmayan semptomlarla kendini gösterir.

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Gökçe, çocuklarda B12 eksikliği ve etkileri hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.Son yıllarda çocuklarda B12 vitamini eksikliği vakalarının giderek artış gösterdiği görülmektedir. Çocuklarda B12 vitamini eksikliği genellikle gelişimsel gecikmeler, farklı büyüme eğrisi, anoreksiya, sinirlilik, nörolojik problemler ve zayıflık gibi spesifik olmayan semptomlarla kendini gösterir.

Farklı bir büyüme eğrisi durumunda, nörolojik semptomlarla birlikte veya gelişimsel gecikmelerle birlikte, bir B12 vitamini eksikliği düşünülmelidir.

Yaşamın ilk yılında B12 vitamini miktarı, esas olarak hamilelik sırasında ne kadar B12 vitamininin mevcut olduğuna bağlıdır ve bu nedenle annenin B12 vitamini durumuna büyük ölçüde bağlıdır.

Genel olarak, yeni doğmuş bir bebeğin karaciğerinde 25 ug B12 vitamini deposu vardır; bu miktar, sonraki alım yetersiz olsa bile, yaşamın ilk yılı için yeterlidir. Ancak bu oran, B12 vitamini eksikliği olan annelerde ciddi şekilde azalır. Bu zaten 3-4 aylıkken ortaya çıkabilir.

Yaşamın ilk yıllarında B12 vitamini eksikliği, merkezi sinir sisteminin işlevinin azalmasına neden olabilir. B12 vitamini eksikliği olan çocuklarda ciddi bir klinik semptom ve nörolojik bozulma tanımlanmıştır. Hafif bir eksiklik bile zaten zararlı etkilere sahip olabilir. Azaltılmış B12 vitamini durumu, normal B12 vitamini serum değerleri ve megaloblastik anemi veya nöropatinin klasik özelliklerinden biri ile mevcut olabilir. Eksikliğin zamanında tespiti ve B12 vitamini ile uygun tedavi, ciddi ve onarılamaz hasarları önleyebilir ve çocuğun gelişimini iyileştirebilir.

B12 eksikliği belirtileri

B12 vitamini değeri doğumdan sonra önemli ölçüde azalır. 6 aylıktan itibaren, bu değer 3 ila 7 yaş arasında maksimuma çıkar ve daha sonra yavaş yavaş yetişkin değerine düşer. Bu düşüş yaşam boyunca devam eder. Çocuklarda B vitamini eksikliğinin belirtileri arasında zayıflık, yorgunluk, iştahsızlık, büyümedeki gecikme, gelişimsel gecikme veya hatta regresyon, sinirlilik, karıncalanma veya yanma hissi, hipotoni (düşük kas tonusu), azaltılmış dokunsal duyum, nöbetler, ataksi (kas kontrolü eksikliği), felç belirtileri, istemsiz hareketler, konsantrasyon problemleri, hafıza bozuklukları, depresyon, anemi, kan değerlerinde bozulma, kusma, cilt bozuklukları, ishal ve / veya bağırsak belirtileri, sarılık, ağrı görülebilir.

Vejetaryen / vegan / makrobiyotik beslenme şekline sahip ya da tedavi edilmemiş B12 vitamini eksikliği olan bir anneye sahip olma. B12 açısından zengin gıdaların tüketilmemesi gibi şartlar B12 vitamini eksikliğine yol açabilir.

B12 eksikliği tedavisi

Tedavi eksikliğin nedenine bağlıdır. Eksiklik hafif ve asemptomatik ise, bir diyet ayarlaması veya altta yatan nedenin ortadan kaldırılması ve takviye yeterli olabilir. Ciddi semptomlar durumunda, B12 vitamini enjeksiyonları ile acil tedavi, geri dönüşümsüz hasarın önlenmesi için gereklidir. Metabolik bozukluğu olan ve B12 bağlayıcı protein eksikliği olan çocuklar genellikle yüksek dozda B12 vitamini ve ek tedavi formlarına ihtiyaç duyarlar.

Tedavi çoğu hastada ciddi iyileşme sağlar. Geç kalınması durumunda bazı kalıcı nörolojik hasar olabilir. Bu nedenle ailelerin çocuklarında B12 eksikliği belirtilerini takip ederek erken teşhis ve tedavi desteği sağlamaları çok önemlidir.