B117 virüsü nedir? Mutasyona uğrayan B117 belirtileri ve özellikleri nelerdir? Covid 20 virüsü B117 covid de bulaşıcı mı?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkenin güneydoğusunda Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni bir türünün keşfedildiğini açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri alarma geçerken, Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'nün “İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir” açıklaması B117 hakkındaki aramaların artmasına neden oldu. Koronavirüsün yeni türünün B 117 virüsünün üç farklı ülkede daha görüldüğü belirtildi. Peki ama B.1.1.7 virüsünün özellikleri, belirtileri neler?

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu sonrası dünya İngiltere'ye karşı kapılarını kapatmaya başlarken, virüsle ilgili çok sayıda soru sorulmaya başlandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış Covid-19 hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir” dedi. Peki ama B.1.1.7 virüsü nedir? B117 virüsün belirtileri nelerdir? İşte B 117 virüsü hakkındaki son gelişmeler…

B117 VİRÜSÜ NEDİR?

B 117 virüsü koronavirüse göre yüzde 70 hızlı bulaşan bir virüstür. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.'' açıklamalarını yaptı.

B 117 VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Tevfik Özlü B 117 belirtileri hakkında ''Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE’YE UÇUŞLAR DURDURULDU

Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya, Hollanda ve İrlanda, İngiltere ile uçuşları durduracaklarını bildirirken, Çekya ise bu ülkeden gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağını açıkladı.

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını belirtti.

Bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi. Örgüt, koronavirüsün yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını duyurarak, virüsün riskleri üzerine AB'den daha fazla kontrol talep etti.

Örgüt ayrıca Twitter hesabından "Virüsün özellikleri ve etkileri hakkında daha fazla bilgi edindikçe üye Devletleri ve halkı haberdar edeceğiz" ifadelerini kullandı.