B.1.621 Covid varyantı nedir, bulaşıcı mı? DSÖ varyantı 'daha fazla izleme' gerektiren varyant olarak belirledi!

Alpha, Beta ve Delta varyantlarından sonra şimdi B.1.621 Covid varyantı ortaya çıktı. de bir varyant daha karşımıza çıktı. İlk olarak Kolombiya'da ortaya çıkan bir Kovid-19 varyantı olan B.1.621 ABD'deki vakaların yüzde 10’unu oluşturuyor. B.1.621 Covid varyantı nedir, bulaşıcı mı?

DSÖ'nün 'daha ??fazla izleme' gerektiren varyant olarak belirlediği B.1.621 yayılmaya başladı. 2 yıldır dünyanın gündeminden düşmeyen Koronavirüs şimdi de varyantlarıyla dünyada hüküm sürüyor. New York Post'ta yer alan habere göre, sağlık uzmanları, ilk olarak Kolombiya'da ortaya çıkan bir Kovid-19 çeşidinin şimdi ABD'de yayıldığını söylüyor. Aynı habere göre, Kolombiya varyantı, yani B.1.621, geçen hafta Miami Üniversitesi'nin Florida'daki patoloji laboratuvarında incelenen vakaların yaklaşık yüzde 10'undan sorumlu. Jackson Memorial Health CEO'su Carlos Migoya haber istasyonuna yaptığı açıklamada bu durumun Kolombiya ve Miami arasındaki seyahat nedeniyle yaşandığını savundu.

B.1.621 Covid varyantı nedir, bulaşıcı mı?

Varyant Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de gündeminde DSÖ varyantı 'daha ??fazla izleme' gerektiren varyant olarak belirledi.

Varyantın daha bulaşıcı olup olmadığı veya orijinal koronavirüs türünden daha ciddi vakalara neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bilim insanları bu sorulara cevap bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.