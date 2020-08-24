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Azra Akın: Seninle her şeye varım ben

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 16:29 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 16:35

Dünya Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru'yla 3'üncü evlilik yıl dönümlerini romantik sözlerle kutladı.


Atakan Koru ile 2017 yılında nikah masasına oturan Azra Akın 4 yılık birlikteliği evlilikle taçlandırmıştı. Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri Demir, 2018’in kasım ayında dünyaya gelmişti. Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.
 
"SEN İSTE CANIM SENİN OLSUN"
 
Akın, eşi ile evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Düğünlerinde yaptıkları romantik dansı Instagram hesabından paylaşan Azra Akın, altına şu sözlerdi yazdı; 
 
"Seninle her şeye varım ben
 
Sen benim uğurlu yolumsun
 
Yıldızlara yürürüm senle
 
Sen iste canım senin olsun... 24.08.2017"
 
 
 

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